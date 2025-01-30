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Коммерсантъ FM
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Военное крыло «Хамаса» подтвердило убийство своего лидера Мухаммеда ад-Дейфа

Военное крыло «Хамаса» Бригады Изаддина аль-Кассама сообщили о гибели своего командира Мухаммеда ад-Дейфа, передает «Аль-Джазира». Также были убиты его заместитель Марван Исса и еще несколько командиров.

Фото: Israel Defense Forces / AP

Фото: Israel Defense Forces / AP

Израиль и США сообщали об убийстве Марвана Иссы в марте, но «Хамас» не подтверждал информацию. ЦАХАЛ утверждал, что Мухаммед ад-Дейф был убит в июле.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибло больше 47 тыс. палестинцев, около 112 тыс. человек пострадали.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «"Хамас" пошел на освобождение вне очереди».

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