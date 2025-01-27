«Хамас» пошел на освобождение вне очереди

Израиль в понедельник разрешил палестинцам возвращаться на север сектора Газа. Такое решение — с двухдневным опозданием — было принято, после того как радикальная группировка «Хамас» согласилась освободить вне очереди заложницу Арбель Йехуд, которая, как утверждают израильские власти, должна была вернуться домой еще 25 января во время второго гуманитарного обмена. Арбель и еще двое заложников будут возвращены Израилю до пятницы. А в субботу, по запланированному графику на свободу выйдет еще одна группа пленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский военный вертолет с освобожденными заложниками в Петах-Тикве, 25 января

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильский военный вертолет с освобожденными заложниками в Петах-Тикве, 25 января

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Палестинцы получили возможность вернуться в свои дома на севере сектора Газа впервые с начала полномасштабного конфликта между Израилем и «Хамасом». По данным министерства здравоохранения прибрежного анклава, около 650 тыс. перемещенных лиц, которые на время боевых действий укрылись в центральной и южной частях Газы, начали утром 27 января движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на «оси Нецарим» — в коридоре шириной около 4 км, тянущемся от границы с Израилем до побережья и разделяющем анклав на две части.

Разморозку транспортных путей на север правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху откладывало до последнего.

Причиной задержки стало то, что второй раунд обмена заложниками, который состоялся в минувшие выходные, не удовлетворил израильское руководство по двум параметрам. Оно настаивало на возвращении в приоритетном порядке 29-летней Арбель Йехуд, которая во время «черной субботы» была похищена из своего дома в кибуце Нир-Оз. Кроме того, Израиль не получил от «Хамаса» списка остающихся у того заложников с указанием, кто из них жив и в каком состоянии находится.

Но после «проведения решительных и твердых переговоров “Хамас” отступил», подчеркнула канцелярия господина Нетаньяху. Палестинская сторона согласилась освободить госпожу Йехуд и двух других заложников до пятницы, 31 января, уточнили катарские посредники. Кроме того, по запланированному графику «Хамас» освободит еще трех узников в субботу.

Представители «Хамаса» передали Израилю «необходимую информацию» об удерживаемых в секторе Газа заложниках, которые будут возвращены домой в рамках первого этапа сделки, рассчитанного на 42 дня.

Соглашение между еврейским государством и «Хамасом» предполагает, что прежде всего сектор Газа должны покинуть особо уязвимые группы пленников, захваченных 7 октября.

В понедельник Армия обороны Израиля приступила к выводу своих сил из коридора Нецарим, как и было предусмотрено соглашением по Газе. Утром в понедельник на пути к этому коридору были замечены американские бронемашины, которые, вероятно, принадлежат двум частным военным компаниям (ЧВК) из США — Safe Reach Solutions и UG Solutions. Именно им при содействии одного из неназванных египетских подрядчиков, как ожидается, доверят контроль над ключевыми КПП, разделяющими сектор.

США санкционировали вход своих ЧВК в Газу впервые за 22 года. Но это не единственное нестандартное решение, на которое, похоже, готов пойти Вашингтон.

Особое беспокойство у арабских стран вызвали планы президента США Дональда Трампа по принудительному расселению жителей Газы в других странах Ближнего Востока. Иордания отвергла инициативу, с которой на днях выступил республиканец. Ее примеру последовал Египет, власти которого заявили, что категорически отвергают любое перемещение палестинцев с их территорий, будь это «краткосрочное или долгосрочное» решение.

«Палестинцы не примут никаких предложений или решений, даже если они, как кажется, продиктованы добрыми намерениями под видом реконструкции»,— заявил агентству Reuters член политбюро «Хамаса» Басем Наим. Движение призвало страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества противодействовать кампании по «зачистке» Газы.

Стоит отметить, что план президента Трампа вызвал настоящий восторг у право-религиозного крыла правящей коалиции Израиля, регулярно призывающего к передаче анклава еврейским поселенцам. Так, министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий партию «Религиозный сионизм», пообещал поработать с господином Нетаньяху над практической реализацией предложения американского лидера.

В соцсети X глава Минфина посетовал, что в течение многих лет политики «предлагали непрактичные решения» по Газе, которые ставили «под угрозу существование и безопасность единственного еврейского государства в мире». Однако депортация, по мнению господина Смотрича,— компромиссный вариант, который даст палестинцам шанс на «новую, лучшую жизнь».

Нил Кербелов