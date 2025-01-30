Картаполов: Генпрокуратура проводит проверку по обращению о Чубайсе

Генпрокуратура начала проверку после обращения депутатов Госдумы Андрея Картаполова и Андрея Лугового по поводу действий экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил господин Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки»,— сказал депутат РБК.

Господин Картаполов отметил, что ему неизвестно о возбуждении дела по обращению. Он будет рад, если обращение «послужило катализатором для принятия таких решений», но подтверждения этой информации пока нет.

Источники СМИ ранее сообщили о задержании бывших заместителей экс-главы «Роснано». По данным ТАСС, они проходят по делу о превышении полномочий, по данным «Интерфакса» — о злоупотреблении полномочиями. Источникам «Ъ» известно, что в МВД расследуют дело о хищениях в «Роснано» на сумму более 43 млрд руб. и что задержаны несколько человек. В материалах, по данным «Ъ», говорится о возможной причастности к махинациям экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров из его команды.

Андрей Картаполов и Андрей Луговой в середине января направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой предоставить документы по уголовным делам, возбужденным в отношении Анатолия Чубайса. Они также направили обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность экс-главы «Роснано».