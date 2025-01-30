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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:55

Задержаны бывшие заместители Чубайса

Силовики задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Они проходят по делу о превышении полномочий. Источники «Ъ» в МВД сообщил, что в производстве находится дело о хищениях на сумму больше 43 млрд руб., ряд фигурантов задержаны.

Анатолий Чубайс в 2021 году

Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник ТАСС не уточняет имена задержанных. Их статус пока не определен. Ведутся «следственные действия и обыски».

Источники «Ъ» в МВД сообщили, что в производстве следственного департамента ведомства находится уголовное дело о хищениях из «Роснано» на сумму более 43 млрд руб. В материалах дела говорится о возможной причастности к махинациям экс-главы Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров из его команды. Заочное обвинение господину Чубайсу пока не предъявлено. Проводятся обыски, ряд фигурантов уже задержаны, отметил источник «Ъ». Оперативные действия проводятся сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ и ГУЭБиПК МВД.

По фактам предполагаемых хищений в «Роснано» возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд руб., сообщал директор по особым поручениям компании Евгений Фролов. В «Роснано» оценивают ущерб от недобросовестных финансовых операций в 200 млрд руб.

На этой неделе стало известно, что под арестом находится бывший управляющий директора по инвестиционной деятельности ООО «УК "Роснано"» Андрей Кушнарев. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В июне 2024 года по делу о хищениях был осужден бывший инвестиционный директор «Роснано» Наиль Губаев. В августе суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров компании — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Депутаты Госдумы обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность Анатолия Чубайса на посту главы компании.

Олег Рубникович, Леонид Уварчев

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