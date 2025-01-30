В курской деревне в результате обстрела ранен человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничную деревню Воронок Рыльского района Курской области. В результате попадания снаряда в жилой дом его хозяин получил ранение.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что бойцы отряда самообороны «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего. Дом после обстрела загорелся. Также, по словам господина Хинштейна, под огонь ВСУ попал соседний с Рыльским Кореневский район. В селе Коренево в результате обстрела разрушены два дома, а в соседнем одноименном поселке и деревне Никипеловка — еще по одному. В деревне Секерино из-за падения снарядов загорелась хозяйственная постройка. Никто не пострадал.

Александр Хинштейн подчеркнул, что распространяющаяся в соцсетях информация о том, что под огонь попала группа волонтеров, пока подтверждения не находит. Врио главы региона призвал жителей приграничных районов Курской области не возвращаться в «серую зону» из-за угрозы для жизни.

Вчера, 29 января, в соседней с Курской Белгородской области из-за атаки украинского дрона по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и ее двухлетний ребенок. Также ВСУ с помощью БПЛА ударили по карете скорой помощи, ехавшей на вызов в Грайворонском округе.

Сергей Толмачев, Воронеж