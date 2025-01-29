Под Белгородом в результате атаки ВСУ погибла мать с двухлетним ребенком

Двухлетний ребенок и его мать погибли в результате атаки украинского дрона по поселку Разумное под Белгородом. Еще один ребенок и его отец получили ранения, их доставляют в больницу.

Дом, в который врезался беспилотник частично разрушен. Судя по видео с места, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова, у здания обвалилась стена. Для оценки ущерба проведут экспертизу. Дом охраняют бойцы самообороны, на месте происшествия работают оперативные службы.

Белгородская область каждый день подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. За прошедшие сутки по территории региона выпустили 60 БПЛА и 49 боеприпасов. В результате этих атак в Грайворонском округе пострадали два человека.

Сергей Толмачев, Воронеж