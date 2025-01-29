Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Белгородской области

Минувшей ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона машину скорой помощи в приграничном Грайворонском округе Белгородской области. Как сообщили в Минздраве России, никто из сотрудников бригады не пострадал, но автомобиль и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения. Судя по фотографиям, опубликованным в официальном Telegram-канале министерства, в машине пробита крыша.

Бригада скорой помощи попала под удар, когда ехала на вызов к пострадавшему от атаки беспилотника. Глубокой ночью украинский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Грайворон. В результате мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки. Его доставила в больницу другая скорая.

Ранее сегодня, 29 января, ВСУ при помощи дрона атаковали дом в поселке Разумное, расположенном рядом с Белгородом. В результате атаки погибли двухлетний ребенок и его мать. Еще один ребенок и отец семейства получили ранения. Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 60 беспилотников и 49 боеприпасов.

Сергей Толмачев, Воронеж