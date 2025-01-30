Запасы золота в России увеличились на 5%, серебра — на 2%

За 2024 год запасы золота увеличились на 5%, годовая добыча составила почти 900 тонн. Запасы серебра стали больше на 2%, за год в России его добыли 2,8 тыс. тонн. Прирост алмазов по итогам прошлого года составил 3,2 млн карат, рассказали в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

«Из самых значимых открытий и приростов можно отметить новое месторождение золота в Магаданской области — Древний; доразведанные и расширенные месторождения золота Гросс в Республика Саха (Якутия), Ведугинское в Красноярском крае, суммарно давшие прирост более чем в 421 тонну, что позволит не только нарастить сырьевой потенциал нашей страны, но и дать мощный толчок в развитии данных регионов»,— рассказали «РИА Новости» в ГКЗ.

В прошлом году цена золота впервые в истории поднялась выше $2790 за тройскую унцию, прибавив с начала года 35%. Сегодня цена находится на уровне $2785. Аналитики не исключают, что в сложившихся условиях котировки могут достигнуть $2800–3000 за унцию из-за президентства Дональда Трампа.

О том, как благородный металл стал самым быстрорастущим активом,— в материале «Ъ» «Золотой год».