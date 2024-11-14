Золотой год

В конце октября цена золота впервые в истории поднялась выше $2790 за тройскую унцию, прибавив с начала года 35%. Взлету цен способствовал целый ряд факторов, ключевыми из которых оказались высокие геополитические риски и снижение ключевой ставки ФРС США. В связи с резким ростом объемов добычи и падением спроса на металл со стороны ювелирной отрасли в будущем году, как считают аналитики, котировки будут находиться в диапазоне $2500–2800 за унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Скорее всего, 2024 год войдет в историю как один из лучших периодов для инвестиций в золото. Если в январе—феврале металл потерял в цене около 1%, то уже в марте подорожал более чем на 9%, до нового исторического максимума $2238,6 за тройскую унцию. Далее рост цен продолжился, и в конце октября рекорд был установлен на отметке $2790 за унцию. Это более чем на 35% выше цены в конце 2023 года.

Аналитики Bank of America (BofA) подтверждают, что металл стал самым быстрорастущим в цене активом на финансовом рынке. По оценке американского банка, вложения в широкий индекс S&P 500 прибавили с начала года 26,5%, акции компаний развивающихся стран подорожали на 13,4%, высокодоходные облигации и фонды недвижимости (REITs — real estate investment trust) подорожали только на 7,7%. Другие активы, рассмотренные экспертами BofA, среди которых депозиты, фонды денежного рынка, сырье (за исключением драгметаллов), американские казначейские облигации и облигации инвестиционного уровня, принесли инвесторам 0,6–4,6%.

За последние 50 лет цена золота росла сильнее за аналогичный период лишь дважды: в 1979 году на 69% (с $226 до $382,3 за унцию) и в 1978 году на 47% (с $165 до $242,6 за унцию). Те скачки цен были вызваны в первую очередь действиями арабских шейхов, прежде всего из ОАЭ и Кувейта, которые в спешке скупали металл, размещая его в банках Швейцарии и США, из-за угрозы конфликта между Ираном и Ираком (Первая война в Персидском заливе). Усиливала тогда эффект высокая инфляция в США, которая в 1979 году достигла 13%.

Факторы роста

Нынешнему повышению цены на золото способствует геополитическая напряженность на фоне эскалации конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ухудшение отношений между США и Китаем. В осенние месяцы к ним добавилась неопределенность из-за выборов президента США. Металл высокими темпами на этот раз скупали не шейхи, а центральные банки, в первую очередь развивающихся стран, которые с оглядкой на заморозку части резервов Банка России начали диверсифицировать свои золотовалютные резервы. По данным World Gold Council (WGC), за три квартала 2024 года все мировые ЦБ купили 693 тонны металла. Это меньше роста за аналогичный период 2023 года (на 17%), но те покупки были рекордными.

Еще одним важным фактором роста цен в осенние месяцы стал переход ФРС США к более мягкой денежно-кредитной политике. В сентябре американский финансовый регулятор провел первое с начала 2020 года снижение базовой ставки с 5,25–5,5% до 4,75–5%. В такие периоды традиционно снижается доходность американских облигаций, что делает более привлекательными инвестиции в другие надежные классы активов, в том числе золото, которое не приносит процентного дохода.

О росте спроса профессиональных инвесторов к благородному металлу свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research. За пять месяцев, завершившихся 31 октября, мировые инвесторы вложили в золотые ETF $19 млрд, максимум с 2020 года. По данным WGC, в третьем квартале активы таких фондов увеличились на 94,6 тонны — это первый положительный результат с начала 2022 года.

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Перспективы

В условиях высокой неопределенности относительно торговых отношений между США и Китаем после победы на выборах президента Дональда Трампа спрос на золото сохранится, отмечают аналитики. По данным опроса WGC, в ближайшие 12 месяцев 29% центральных банков планируют увеличить объемы золота в резервах. Это на пять процентных пунктов выше показателя 2023 года и максимум за все время проведения опросов (с 2018 года). При этом около 13% центробанков рассчитывают закупать золото в 2025 году, годом ранее так собирались поступить лишь 8%. «Тенденция деглобализации, которая усилилась с 2022 года, сохраняется. Напряженность на Ближнем Востоке также остается в силе. Поэтому спрос центробанков, может, и не будет таким высоким, как в 2023 году, но будет оставаться выше своих среднегодовых значений»,— полагает главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Сдерживающим фактором будет выступать повышение предложения металла и снижение спроса на него со стороны ювелирной отрасли. По данным WGC, в третьем квартале добыча выросла год к году на 6%, до нового квартального рекорда 990 тонн. Этому способствует значительное превышение текущим биржевым курсом себестоимости производства желтого металла. «Средние мировые затраты на поддержание добычи золота во втором квартале 2024 года составили порядка $1388 за тройскую унцию. Как видим, текущая биржевая цена обеспечивает золотодобывающей отрасли среднюю рентабельность около 100%, что слишком много на длительном временном горизонте»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

Тем временем спрос на металл со стороны ювелирной отрасли и закупка монет и слитков частными инвесторами падают. По данным WGC, за третий квартал потребление золота ювелирами сократилось на 8% по сравнению с показателем годом ранее, до 543,3 тонны. Поэтому, как считает Михаил Шульгин, уровень $3000 за унцию если и будет достигнут, то краткосрочно, и станет следствием какого-либо неучтенного рынком геополитического шока. Более вероятный сценарий, по его мнению,— при котором 2025 год для цен на золото станет годом равновесия, и на международном рынке цены золота могут оставаться в коридоре $2500–2800 за унцию.

Золото: какую стратегию выбрать частному инвестору Золото остается в центре внимания: с начала года его цена поднималась до рекордных $2800 за унцию (+35%) благодаря началу мягкой монетарной политики в Европе и резкому снижению ставки в США. Переизбрание Дональда Трампа вызвало техническую коррекцию — реакцию рынка на его жесткий курс в международной политике и возможное усиление торговых барьеров, что временно укрепило доллар. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon.

Фото: Предоставлено Astero Falcon Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon.

Фото: Предоставлено Astero Falcon В марте мы прогнозировали достижение $3000 за унцию на горизонте пяти лет, однако теперь не исключаем, что этот уровень будет достигнут раньше. Как российским частным инвесторам извлечь максимальную выгоду из этой «золотой лихорадки»? Золото сегодня — это не только стратегический актив, но и потенциальный инструмент для быстрого дохода. На рынке сформировались две основные стратегии, которыми пользуются частные инвесторы. Краткосрочная тактика: спекуляция на цене. На фоне геополитической напряженности, инфляционных ожиданий и смягчения монетарной политики в США спрос на золото остается высоким. Это создает волатильность, что позволяет получить прибыль в краткосрочном периоде. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в третьем квартале 2024 года составил 1313 тонн, установив исторический рекорд. Для тех, кто хочет сыграть на колебаниях цен, это благоприятное время. Долгосрочная стратегия защиты капитала. Золото воспринимается как защита от инфляции и кризисов, что актуально в условиях нестабильности валют. В 2024 году глобальный инвестиционный спрос на металл вырос более чем в два раза, до 364 тонн. Большая часть этих инвестиций приходится на золотые ETF, что подчеркивает традиционную его роль как «тихой гавани». Российские инвесторы также видят в золоте защиту от валютных колебаний, что важно в долгосрочной перспективе. Сегодня на рынке существует несколько основных способов инвестирования в золото, каждый из них имеет свои особенности. Физическое золото: слитки и монеты. Традиционный и надежный метод, который популярен среди тех, кто стремится минимизировать зависимость от финансовых посредников.

Традиционный и надежный метод, который популярен среди тех, кто стремится минимизировать зависимость от финансовых посредников. Биржевое золото. Ликвидный и удобный инструмент, доступный на Московской бирже, минимизирующий издержки на хранение и позволяющий покупку и продажу в любой момент.

Ликвидный и удобный инструмент, доступный на Московской бирже, минимизирующий издержки на хранение и позволяющий покупку и продажу в любой момент. Фонды и ПИФы на золото. Удобный вариант вложений через управляющие компании, но долгосрочно инвесторам важно учитывать комиссии за управление и издержки при выходе. По данным на конец 2024 года, управляющие компании показывают доходность, сопоставимую с биржевыми аналогами, но на длинных дистанциях прямое владение золотом более выгодно.

Удобный вариант вложений через управляющие компании, но долгосрочно инвесторам важно учитывать комиссии за управление и издержки при выходе. По данным на конец 2024 года, управляющие компании показывают доходность, сопоставимую с биржевыми аналогами, но на длинных дистанциях прямое владение золотом более выгодно. Обезличенные металлические счета (ОМС). Простой способ без физического владения, позволяющий инвестировать небольшие суммы без хранения, но ограничивающий возможность вывоза активов за рубеж и с меньшей надежностью, чем физическое золото. Из всех инструментов именно физическое золото остается главным выбором обеспеченных россиян, несмотря на его высокие трансакционные издержки. В чем же его преимущества? Физический металл — это актив, который, в отличие от биржевых инструментов и фондов, можно в прямом смысле держать в руках. Он не зависит от финансовых посредников и доступа к биржевым платформам, его нельзя заморозить или наложить на него санкции. Это, в конце концов, движимое имущество. В условиях экономической и политической неопределенности слитки и монеты дают инвесторам чувство контроля над капиталом и уверенность в том, что их активы защищены. Даже с учетом разницы между ценой покупки и продажи физическое золото остается предпочтительным для состоятельных россиян, так как оно выступает «запасом на черный день». При этом бумажное золото (БПИФы и фонды) подвержено системным рискам, связанным с биржевой волатильностью. Оно легко может оказаться недоступным в случае сильного экономического потрясения или регуляторного давления. Отдельно выделю тенденцию вывоза физического золота за границу. Многие состоятельные россияне предпочитают хранить золотые слитки в стабильных юрисдикциях, чтобы обезопасить их от потенциальных санкций или заморозки активов. Такой подход позволяет уберечь капитал и обеспечивает доступ к активу в случае экономических или политических потрясений. Мы ожидаем, что золото продолжит свой восходящий тренд, и на это есть ряд причин. Снижение процентных ставок в США. Ожидается, что ФРС продолжит снижать ставки в 2025 году, что традиционно поддерживает рост цены золота. Исторически периоды смягчения денежно-кредитной политики в США совпадают с укреплением позиций золота, поскольку снижение доходности по долларовым активам делает альтернативные защитные активы более привлекательными.

Ожидается, что ФРС продолжит снижать ставки в 2025 году, что традиционно поддерживает рост цены золота. Исторически периоды смягчения денежно-кредитной политики в США совпадают с укреплением позиций золота, поскольку снижение доходности по долларовым активам делает альтернативные защитные активы более привлекательными. Политические и экономические риски. Торговые конфликты и глобальная дестабилизация только усиливают спрос на золото как политический хедж. Так, центральные банки остаются активными покупателями золота, начав значительное накопление с 2010 года. За это время они добавили более 7800 тонн золота в свои резервы, причем около четверти объема закупок пришлось на последние два года.

Торговые конфликты и глобальная дестабилизация только усиливают спрос на золото как политический хедж. Так, центральные банки остаются активными покупателями золота, начав значительное накопление с 2010 года. За это время они добавили более 7800 тонн золота в свои резервы, причем около четверти объема закупок пришлось на последние два года. Инфляционные риски. Исторически золото демонстрирует положительную динамику в условиях высокой инфляции, когда фиатные валюты обесцениваются.

Исторически золото демонстрирует положительную динамику в условиях высокой инфляции, когда фиатные валюты обесцениваются. Рост популярности технологических металлов. В 2024 году спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 7%, особенно в связи с развитием AI и других технологий.

В 2024 году спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 7%, особенно в связи с развитием AI и других технологий. Диверсификация. Золото обновило исторические максимумы не только в долларах США, но и в японской иене, евро, швейцарском франке и многих других валютах. Это подчеркивает глобальный характер интереса к золоту, так как инвесторы по всему миру рассматривают его как защиту от валютных рисков. Расширять ли свои золотые вложения? Золото остается одним из самых надежных активов, способным защитить капитал как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Высокий спрос со стороны центральных банков, инфляционные риски, ожидаемое снижение ставок и глобальная политическая нестабильность только усиливают его привлекательность. Для частных инвесторов золото становится главной страховкой от валютных рисков и важным инструментом защиты от экономической неопределенности. Тем, кто ценит ликвидность, биржевые инструменты предлагают гибкость управления, тогда как физический металл — это долгосрочная «золотая подушка безопасности», которой не страшны рыночная турбулентность и санкционные риски. Илья Сушков, управляющий партнер Astero Falcon

Иван Евишкин