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Дональд Трамп завел часы

Хозяин Белого дома предложил сторонникам свой мерч

Президент США Дональд Трамп запустил в продажу именные сувениры. Это две линейки часов — женских и мужских. Всего около 70 моделей, объединенных в «Коллекцию победы». Средняя стоимость — $1,5 тыс. В описании указывается, что браслеты покрыты 18-каратным золотом, в инкрустации использованы натуральные бриллианты. В некоторых моделях циферблат украшен золотым портретом самого Трампа. Так команда президента предлагает сторонникам отпраздновать его инаугурацию и переизбрание на новый срок. Bloomberg пишет, что некоторые интернет-площадки начали принимать к оплате мемкойн, созданный Дональдом Трампом.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Часы — один из самых популярных политических сувениров, рассчитаны они на массового потребителя. Но состоятельные сторонники президента ориентируются скорее на те хронометры, которые носит сам хозяин Белого дома. А он предпочитает швейцарскую классику, говорит ведущий редактор службы «Издательский синдикат» Нина Спиридонова: «Дональд Трамп запустил свою линейку часов в 2005 году, она продавалась в нью-йоркском универмаге Macy’s. Бизнесмен гордо позировал с золотыми часами на золотом же браслете, но они были недорогими, и их довольно быстро сняли с производства из-за плохих продаж.

И, в общем-то, с тех пор в часах имени себя Трамп замечен не был. Он вообще-то предпочитает тонкие элегантные, не слишком большие часы от уважаемых швейцарских брендов. Известна его фотография на поле для гольфа, на которой он выходит в часах Golden Ellipse от Patek Philippe. Это часы с корпусом в виде эллипса, с красивым синим циферблатом и на золотом браслете. Впервые модель была представлена в 1968 году, а дизайн их основан на принципе золотого сечения, то есть их пропорции подчиняются принципу абсолютной гармонии.

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В ночь выборов в 2016 году Трамп был замечен в квадратных часах Vacheron Constantin Historiques Ultra-fine 1968. Они тоже классические и аккуратные. И, конечно, Rolex, президентские часы DayDate, и с этим выбором Трамп присоединяется к компании тех лидеров США, кто носил эти часы на своем посту: Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Франклин Рузвельт».

Команда Трампа активно использует фирменный мерч, рассчитанный, прежде всего на его базовый электорат — это простые рабочие. Для них выпускают простые недорогие вещи с яркими слоганами вроде 20-долларовой кружки с надписью «Сделаем Америку снова великой» или золотые кроссовки с троекратным призывом «Борись!» за $300. Такими опознавательными знаками политик создает круг своих сторонников и вербует новых. Техника похожа на классическую рекламную кампанию для повышения продаж, говорит основатель коммуникационного агентства Smart PR Глеб Климентьев: «В сувенирной продукции самое главное, чтобы она была с теми смыслами и посылами, которые свойственны личности, ее производящей. Тем самым завоевывается лояльность аудитории.

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Когда человек носит брендированную вещь, он показывает, что идеи и смыслы этого бренда ему близки. И поэтому за счет продажи сувенирной продукции можно увеличивать лояльность аудитории. Это дополнительный вариант влияния на общественность, увеличение узнаваемости. Это так же, как в рекламе. Сначала ты человеку напомнил о себе, потом он где-то еще раз услышал о тебе, и затем ты делаешь рекламу, то есть "подцепляешь" его на крючок, и он отдал предпочтение, купил у тебя продукт или услугу. И здесь часы являются одним из каналов продвижения его имиджа».

Маркетологи отмечают, что продажа именных сувениров — еще и прибыльный бизнес. Здесь Трамп тоже оказался успешнее своих коллег. Только один снимок из тюрьмы, куда он попал в августе 2023-го, принес ему $7 млн. Журналисты писали, что на этом снимке политик выглядит очень маскулинным и даже вызывающим. Деньги, собранные от продажи мерча, Трамп вложил в свою вторую избирательную кампанию.

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Светлана Белова

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