Заксобрание утвердило 29 вопросов к отчету губернатора Глеба Никитина
Нижегородское заксобрание утвердило 29 вопросов к отчету губернатора Глеба Никитина за 2024 год, сам отчет намечен на март.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Вопросы комитета по транспорту касаются общественного транспорта и нехватки водителей, а также ремонта дорог, поврежденных при строительстве трассы М-12.
Аграрный комитет спрашивает о поддержке отрасли. А также о мерах по борьбе с борщевиком, хотя до сих пор на второе чтение не вынесен соответствующий закон, принятый в первом чтении в августе.
Комитет по экологии спрашивает, когда завершат ликвидацию «Черной дыры», и о перспективах Артемовских лугов стать особо охраняемой природной территорией.
В комитете по госвласти спрашивают о сроках изменения картографического описания муниципалитетов и описании местоположения границы между областью и Мордовией.
Андрей Тарасов интересуется новым зданием поликлиники №38, строительство которого намечено на 2027-2028 годы за 629 млн руб. Вадим Пичугин спрашивает о планах реконструкции дороги на улице Рельсовой и строительства эстакады в районе Петряевки.
Наталья Смотракова интересуется судьбой программы поддержки молодых специалистов в соцсфере, ремонтом школ, оснащением ДК и реконструкцией ТЮЗа.
Валерий Антипов просит заменить причал в Васильсурске, чтобы там могли швартоваться прогулочные теплоходы.
«Новые люди» спрашивают о цифровой аналитической панели управления регионом.
Вопросы КПРФ связаны с поддержкой «детей военного времени», долгами больниц, снижением «порога нуждаемости» при оплате ЖКУ и квартирами сиротам.
В ЛДПР хотят знать срок начала газификации севера региона.
«Единая Россия» спрашивает о запуске регионального проекта «Время героев», который господин Никитин анонсировал в декабре. Заявки на участие еще не принимают.
Также они спрашивают о разработке областного закона о креативных индустриях, выравнивании номинала жилищного сертификата многодетным, полученного до и после 2024 года, и новых мерах по поддержке рождаемости.