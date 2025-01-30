Нижегородское заксобрание утвердило 29 вопросов к отчету губернатора Глеба Никитина за 2024 год, сам отчет намечен на март.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вопросы комитета по транспорту касаются общественного транспорта и нехватки водителей, а также ремонта дорог, поврежденных при строительстве трассы М-12.

Аграрный комитет спрашивает о поддержке отрасли. А также о мерах по борьбе с борщевиком, хотя до сих пор на второе чтение не вынесен соответствующий закон, принятый в первом чтении в августе.

Комитет по экологии спрашивает, когда завершат ликвидацию «Черной дыры», и о перспективах Артемовских лугов стать особо охраняемой природной территорией.

В комитете по госвласти спрашивают о сроках изменения картографического описания муниципалитетов и описании местоположения границы между областью и Мордовией.

Андрей Тарасов интересуется новым зданием поликлиники №38, строительство которого намечено на 2027-2028 годы за 629 млн руб. Вадим Пичугин спрашивает о планах реконструкции дороги на улице Рельсовой и строительства эстакады в районе Петряевки.

Наталья Смотракова интересуется судьбой программы поддержки молодых специалистов в соцсфере, ремонтом школ, оснащением ДК и реконструкцией ТЮЗа.

Валерий Антипов просит заменить причал в Васильсурске, чтобы там могли швартоваться прогулочные теплоходы.

«Новые люди» спрашивают о цифровой аналитической панели управления регионом.

Вопросы КПРФ связаны с поддержкой «детей военного времени», долгами больниц, снижением «порога нуждаемости» при оплате ЖКУ и квартирами сиротам.

В ЛДПР хотят знать срок начала газификации севера региона.

«Единая Россия» спрашивает о запуске регионального проекта «Время героев», который господин Никитин анонсировал в декабре. Заявки на участие еще не принимают.

Также они спрашивают о разработке областного закона о креативных индустриях, выравнивании номинала жилищного сертификата многодетным, полученного до и после 2024 года, и новых мерах по поддержке рождаемости.

Ирина Швецова