Север помнит о миллиардах

Региональная газораспределительная компания «Газпрома» попросила освобождения от уплаты налога на имущество в случае вновь вводимых объектов при газификации северных районов Нижегородской области. Выпадающие доходы областного бюджета в этом случае могут превысить 900 млн руб. в течение трех лет. Газовики сослались на то, что газификация севера области, оцененная в 53 млрд руб., не окупаема. Предложенная налоговая льгота позволит снизить затраты, сдержать тариф и сохранить финансовую стабильность ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», которое несет убытки. Соответствующий законопроект внес губернатор, в следующий понедельник его оценит бюджетный комитет заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большие затраты на газификацию районов планируют смягчить налоговыми льготами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Большие затраты на газификацию районов планируют смягчить налоговыми льготами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В заксобрании Нижегородской области начали обсуждать внесенную губернатором поправку в региональный закон о налоге на имущество организаций. Глеб Никитин предложил освободить от уплаты налога газораспределительные компании в отношении вновь вводимых сетей и объектов газоснабжения, строящихся по региональной программе газификации на 2022–2032 годы. Предоставить льготу планируется с 1 января 2025 года в течение следующих пяти налоговых периодов. По словам замминистра финансов области Натальи Лобановой, выпадающие доходы бюджета в этом году составят 36 млн руб., в 2026-м они спрогнозированы на уровне 90 млн руб., а в 2027 году регион от предоставления льготы недополучит 790 млн руб.

На заседании комитета по энергетике и ЖКХ детали разъяснял гендиректор ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Михаил Морозов. По его словам, они будут вынуждены закладывать налог на имущество в тариф компании на следующий год, а освобождение от налога позволит не увеличивать сверхнормативно плату потребителей газа.

В минфине спрогнозировали, что в случае уплаты налога сверхнормативная надбавка к тарифу за газ может составить от 4,6% в этом году, до почти 35% в 2027-м.

Однако председатель комитета Владимир Беспалов возразил, что повышение платы граждан за услуги ЖКХ и так законодательно ограничено на величину инфляции предельными индексами.

«Со стороны "Газпрома" планируются серьезные инвестиции в развитие газотранспортной системы Нижегородской области — порядка 53 млрд руб. в течение трех лет. На объекты такой стоимости будет начисляться 2,2% налога. Региональная служба по тарифам не может не учитывать эти затраты, однако есть предельные индексы для граждан. Получается, что эти внутренние затраты будет вынуждена нести только организация, и в конце концов это приведет к ее банкротству. Мы и так очень убыточны», — обрисовал ситуацию Михаил Морозов.

Депутат Александр Тимофеев заметил, что «Газпрому» с налоговой льготой будет хорошо, но непонятно, какую пользу от этого получат нижегородцы. «Давайте тогда напишем, что в следующем году мы цены на газ не поднимаем или поднимаем на какой-то небольшой процент. Допустим, уменьшаем тариф следующего года на тот объем льготы, который получит "Газпром". Я думаю, у них в рамках долгосрочной тарифной политики уже есть понимание, насколько тариф вырастет в 2026 году. А нам надо понять, что будет для потребителей — сколько вешать в граммах», — отметил единоросс, которому не понравилась формулировка о сверхнормативном удорожании тарифной составляющей.

Присутствовавшие на комитете газовики парировали, что в реальности они не смогут погрузить свои колоссальные затраты в тариф: тогда он вырастет более чем на 30%. Компания в условиях роста дополнительных затрат может не построить намеченные газопроводы, предупредили они.

По словам одного из сотрудников, миллиардные вложения «Газпрома» в газификацию северных районов Нижегородской области не окупятся и за тысячу лет, так как отпуск газа в малочисленных поселках будет сравнительно небольшим. Поэтому единственным вариантом, при котором компания сможет выполнить проект, является снижение ее затрат, в том числе за счет налоговой нагрузки.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов на это заметил, что готов подискутировать насчет экономической составляющей «Газпрома», но публично этого делать не станет. В итоге комитет по энергетике и ЖКХ рекомендовал принять налоговую льготу в пользу газораспределительных компаний и направить материалы в комитет по бюджету и налогам.

Мнение бюджетного комитета, который рассмотрит законопроект 27 января, будет определяющим в этом вопросе.

Роман Кряжев