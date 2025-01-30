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Минкульт РФ отказался выделить 3,5 млрд рублей на нижегородский ТЮЗ

Нижегородская область не получила финансирование на реконструкцию существующего здания Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде и строительство служебного здания на 2025-2027 годы. Заявка в федеральный минкульт была направлена еще в апреле 2024 года, регион просил 3,5 млрд руб. из бюджета РФ и готов был вложить 1,26 млрд руб. собственных средств, но в федеральную адресную инвестиционную программу (АИП) объекты не вошли.

Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард»

Фото: эскиз архитектурного бюро «Асгард»

Вопрос о судьбе зданий включили в перечень вопросов, которые депутаты заксобрания зададут к отчету губернатора Глеба Никитина о работе за 2024 год. Председатель соцкомитета Наталья Смотракова спрашивает, каковы перспективы включения ТЮЗа в региональную АИП с учетом того, что уже по обоим зданиям пройдена госэкспертиза.

Проект реконструкции основного здания, разработанный ООО «Аэроком», прошел экспертизу в декабре 2024 года, его стоимость оценили в сумму чуть более 3 млрд руб. Положительное заключение на новый служебный корпус, спроектированный ООО «Асгард», экспертиза выдала в апреле, его строительство оценивают в 562 млн руб.

В правительстве региона «Ъ-Приволжье» подтвердили, что в областном бюджете на 2025-27 годы деньги на строительство и реконструкцию зданий ТЮЗа сейчас не заложены. При определении источников финансирования на строительные работы потребуется около трех лет.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», проект реконструкции основного здания ТЮЗ заказал еще в 2019 году у казанской компании «СБС Групп», после чего судился с ней, так как документация не прошла экспертизу.

Ирина Швецова

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