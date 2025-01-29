Комитет Госдумы по экологии потерял «Черную дыру» в Дзержинске

На заседании комитета Госдумы РФ по экологии депутат Александр Коган попросил представителей Генеральной прокуратуры «в ручном режиме поставить на контроль» вопрос с ликвидацией «Черной дыры» – объекта накопленного вреда в Дзержинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сути, это карстовая воронка, в которую с советских времен сливались химические отходы производства завода «Дзержинское оргстекло». Рекультивировать объект поручал еще президент Дмитрий Медведев в 2011 году. Однако работы по высокотемпературному пережиганию отходов на установке термолиза в 2021 году были приостановлены из-за ошибок в проекте. Руководство подрядчика «ГЭС-Экотехнологии» обвинили в мошенничестве.

По словам депутата Когана, «Черная дыра» очень опасный объект, и в Госдуме не понимают, в каком состоянии работа по ее рекультивации. «Что с этим объектом, когда он будет ликвидирован? Ответов мы не получили, вынуждены просить прокуратуру еще раз обратить внимание. Мы подкорректировали национальный проект, но такое ощущение, что “Черная дыра” просто исчезает из объектов и все. Очень хочется понимать, что с ней», – заметил депутат. В начале заседания комитета было отмечено, что работы по ликвидации «Черной дыры» переносятся в новый национальный проект «Экологическое благополучие».

Нижегородский госзаказчик ранее отмечал, что изучает состав химических отходов с помощью ученых с химфака МГУ для определения дальнейшего способа ликвидации «Черной дыры».

Иван Сергеев