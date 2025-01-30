Сербия вышла на марш

Отставка премьера и продемонстрированная властями Сербии готовность к уступкам не остановили массовые антиправительственные выступления в стране. В четверг сербские студенты начали двухдневный марш протеста от столицы Белграда до Нови-Сада, где и произошла трагедия с гибелью 15 человек, вызвавшая в Сербии самый острый политический кризис за последние годы. Президент страны Александр Вучич объявил, что уже в ближайшее время власти решат, будет в Сербии только новый премьер или будут назначены внеочередные выборы. На заявление президента оппоненты властей отреагировали негативно, обвинив главу государства в попытке сбить накал протестов. В любом случае до стабилизации в Сербии еще далеко. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербские студенты устроили протестный марш из Белграда в Нови-Сад

Фото: Darko Vojinovic / AP Сербские студенты устроили протестный марш из Белграда в Нови-Сад

Фото: Darko Vojinovic / AP

90-километровый марш протеста под символическим лозунгом «В шаге до правды» сербские студенты начали утром 30 января. Из Белграда многотысячная колонна направилась во второй по величине город страны Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. Там 1 февраля, когда исполняется три месяца со дня трагедии, студенты намерены провести блокаду трех главных мостов.

Массовые протесты с требованием раскрытия всех документов, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала, которая завершилась всего за два месяца до обрушения козырька, и привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии проходят по всей Сербии с начала ноября 2024 года. В конце прошлой недели протесты переросли во всеобщую забастовку, потом студенты на 24 часа заблокировали главную магистральную развязку Белграда.

Несмотря на обнародованные конкретные требования, реально протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Сербская прогрессивная партия и президент Александр Вучич.

Одним из подтверждений истинных намерений протестующих стало то, что выступления студентов и оппозиции не остановили ни отставка на текущей неделе премьера Милоша Вучевича, ни продемонстрированная властями готовность к уступкам. Президент страны Александр Вучич заверил на днях, что будет обнародована вся связанная с трагедией документация, пообещал помиловать всех студентов и преподавателей, против которых заведены уголовные дела за участие в протестах. Анонсировал президент и кардинальную реорганизацию правительства с увольнением половины министров и даже референдум о доверии ему самому.

В ответ студенты категорично заявили: «Наши требования не выполнены». После чего и анонсировали марш на Нови-Сад.

В этой ситуации Александр Вучич объявил, что в течение десяти дней власти решат, будет в Сербии только новый премьер или будут назначены внеочередные парламентские выборы. «Переходного правительства, которого добивается оппозиция, не будет»,— предупредил он.

И на это заявление президента последовала негативная реакция оппонентов властей, обвинивших главу государства в стремлении выиграть время и в попытке сбить накал протестов. Это означает, что антиправительственные выступления продолжатся по нарастающей и до стабилизации обстановки в Сербии еще далеко.