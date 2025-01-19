Президент Сербии дал квалификацию массовым протестам

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить в республике «цветную революцию», во что, по его словам, «вложены миллиарды евро». Заявление сербского лидера стало ответом на нарастающие массовые протесты, которые по всей Сербии проводят студенты, из-за чего жизнь в стране оказалась частично парализована. Отказавшись формировать переходное правительство и пообещав не допустить, чтобы «негодяи управляли Сербией», Александр Вучич предложил провести референдум о доверии самому себе. Но оппоненты властей идею отвергли, назвав ее политическим маневром. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters

Предупреждение сербского президента прозвучало в субботу вечером в эфире провластного телевидения Happy. «Все, что они делают,— это попытки "цветной революции",— объявил Александр Вучич.— Налицо интересы некоторых западных спецслужб, а также региональных, прежде всего хорватских, албанских и других, разорить Сербию изнутри, чтобы она не представляла серьезный фактор на мировой сцене... Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали студентам: "Выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде (одна из главных магистральных развязок Белграда.— “Ъ”)". Мы знаем, кто и что делает, они из стран Запада, а некоторые — с Востока, где выполняли грязную работу для западной агентурной сети... Мы будем ждать до последнего момента, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное, и тогда будем вынуждены ответить».

Дополнил президент и сообщенные им ранее данные об иностранном финансировании оппонентов сербских властей. В декабре 2024 года он говорил о направленных оппозиции €426 млн. Сейчас, по его словам, эта сумма уже достигла €1 млрд.

Выступление сербского лидера стало реакцией на нарастающие по всей Сербии массовые протесты, которые проводят студенты и оппозиция.

Они требуют суда над ответственными за трагедию 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Саде погибло 15 человек, включая детей. В конце минувшей недели протест прошел у здания «Радио и телевидения Сербии». По данным белградского агентства по мониторингу митингов, в нем приняли участие от 53 тыс. до 55 тыс. человек, провластные СМИ насчитали 10–15 тыс.

Практически ежедневные протесты, продолжающиеся уже третий месяц, частично парализовали Сербию. Все государственные университеты прекратили работу из-за бойкота студентов, которых поддержали более 3,5 тыс. преподавателей. В субботу недельную забастовку объявили все сербские адвокаты. Региональные СМИ сообщили на днях о закрытой аналитической записке, которую главная спецслужба Сербии — Агентство информации и безопасности — якобы направила президенту страны. Ее вывод: власть может пасть в течение полугода, если что-то не предпринять, а протесты будут нарастать.

На минувшей неделе Александр Вучич предложил оппозиции провести референдум о доверии президенту, чтобы выяснить реальные настроения населения.

Для этого, по его словам, оппозиция должна собрать подписи 67 своих депутатов, а недостающие сто подписей предоставит пропрезидентская Сербская прогрессивная партия.

Однако оппозиция и студенты президентскую инициативу отвергли, сочтя ее политическим маневром. Эксперты пояснили, что по сербским законам отставка президента возможна только в случае вердикта Конституционного суда о нарушении главой государства основного закона и в случае если за это проголосуют две трети депутатов парламента. Референдум же по данному вопросу, который к тому же носит рекомендательный характер, равнозначен обычному опросу. «Цель референдума — отвлечь внимание от студенческой блокады и предотвратить нарастание протеста. А еще это ответ на требование переходного правительства, которое бы подготовило новые выборы»,— говорит профессор факультета политических наук Белградского университета Милан Йованович.

Последний тезис косвенно подтвердил в интервью телевидению Happy и сам Александр Вучич. Отказавшись формировать переходное правительство, он пообещал не допустить, чтобы «негодяи управляли Сербией»

За последние полтора года Александр Вучич уже в четвертый раз обвиняет Запад и собственную оппозицию в подготовке «цветной революции» в Сербии. Сначала он предупредил об этом в мае 2023 года, когда страну охватили многотысячные протесты после массовых убийств в белградской школе и столичном пригороде. Потом — после выборов в декабре того же года, которые оппозиция сочла сфальсифицированными. И наконец, минувшим летом, в разгар протестов против добычи в Сербии лития для нужд ЕС. Во всех тех случаях сербские власти ссылались на информацию, полученную от российских спецслужб. На этот раз, судя по заявлению Александра Вучича, планы Запада власти Сербии раскрыли сами.

Геннадий Сысоев