«Наливкина» нет, но дело его в суде

В Уссурийском райсуде начался процесс по делу режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Они обвиняются в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ при съемках эпизода сериала про вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. Авторы проекта «Наливкин», которым грозит до 15 лет лишения свободы, намерены добиваться оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы шоу «Наливкин» сопродюсер проекта Barakuda Семен Вавилов (слева) и продюсер проекта Barakuda Андрея Клочкова

Фото: кадр видео @redactsiya Авторы шоу «Наливкин» сопродюсер проекта Barakuda Семен Вавилов (слева) и продюсер проекта Barakuda Андрея Клочкова

Фото: кадр видео @redactsiya

Андрей Клочков и Семен Вавилов обвиняются по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»). Как следует из картотеки дел Уссурийского райсуда, на днях прошло первое заседание, слушания отложены до марта. «Рассмотрение отложено, поскольку судья ушел в отпуск»,— пояснил «Ъ» господин Клочков. Он добавил, что его и защиты позиция не изменилась. «Будем добиваться оправдания, конечно»,— сказал режиссер.

Уголовное дело в отношении Андрея Клочкова и Семена Вавилова было возбуждено из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года, в котором фейковый чиновник использует гранатомет. Видео набрало более 1 млн просмотров.

В ноябре 2021 года УМВД РФ по Приморью возбудило уголовное дело по факту хулиганства с применением взрывчатых веществ. Обвинение в этом преступлении было предъявлено Андрею Клочкову и Семену Вавилову, но до суда дело долго не доходило. «Мы, честно говоря, надеялись, что правоохранители поймут абсурдность ситуации и дело будет закрыто. То, что обвинение в итоге ужесточили, стало для нас шоком»,— заявляла ранее «Ъ» адвокат Галина Антонец.

Тогда Андрею Клочкову и Семену Вавилову было добавлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

«Ролик снимался в безлюдном месте за городом. Никакого боевого оружия, естественно, не было: пиротехника, пейнтбольные ружья. Никто не пострадал и пострадать не мог. Как и остановка общественного транспорта, на территории которой мы прибрались после завершения съемок»,— объяснил «Ъ» ранее свою позицию режиссер Клочков. «Обвинения абсурдные, состава правонарушения нет. Если исходить из логики обвинения, авторов любого фильма, в котором используются пиротехнические эффекты, надо привлекать к уголовной ответственности»,— считает второй адвокат съемочной группы Алексей Клецкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk

Ранее участники проекта «Наливкин» неоднократно привлекались к административной ответственности. В 2020 году актер Андрей Неретин, игравший Виталия Наливкина, получил пять суток ареста за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, через год — еще двое суток за то же правонарушение. Актриса Лариса Кривоносова, игравшая роль официального представителя местной полиции, в 2021 году получила десять суток ареста за незаконное ношение формы правоохранительных органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Продюсер Семен Вавилов в 2022 году был оштрафован на 5 тыс. руб. за незаконное размещение на автомобиле полицейской символики.

Сатирические видео о приключениях выдуманного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина появлялись на одном из YouTube-каналов. Ролики имитировали выпуски новостей, главный герой пытается решить проблемы города. В настоящее время новые ролики проекта «Наливкин» не снимаются. Андрей Неретин в октябре прошлого года скончался . Андрей Клочков и Семен Вавилов занялись изготовлением защитной экипировки для участников СВО.

Алексей Чернышев, Владивосток