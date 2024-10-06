Умер актер Андрей Неретин, сыгравший чиновника Наливкина в одноименном скетч-шоу

В больнице Уссурийска скончался актер Андрей Неретин, ставший известным как исполнитель роли Виталия Наливкина — вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района. Об этом «Ъ» сообщил режиссер скетч-шоу «Наливкин» Андрей Клочков. Андрею Неретину было 48 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk

По словам господина Клочкова, причина смерти пока неизвестна. «Обещали сообщить это завтра, в понедельник»,— добавил он.

Известно, что в июле актеру сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Сатирические видео о приключениях выдуманного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина появлялись на YouTube-канале BARAKuda. Ролики имитируют выпуски новостей и длятся обычно всего около минуты. Главный герой, косноязычный мужчина в костюме со значком-триколором на лацкане, пытается решить проблемы города.

После ролика трехлетней давности «Виталий Наливкин предотвратил теракт» в отношении Андрея Клочкова и продюсера проекта «Наливкин» Семена Вавилова было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). В видео чиновник использует гранатомет и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России». Андрею Клочкову и Семену Вавилову, которые не признают вину, грозит до 15 лет колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сериал наснимали на 15 лет».

Алексей Чернышев. Владивосток