Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер актер Андрей Неретин, сыгравший чиновника Наливкина в одноименном скетч-шоу

В больнице Уссурийска скончался актер Андрей Неретин, ставший известным как исполнитель роли Виталия Наливкина — вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района. Об этом «Ъ» сообщил режиссер скетч-шоу «Наливкин» Андрей Клочков. Андрею Неретину было 48 лет.

Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk

Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

Фото: @barakuda_usk

По словам господина Клочкова, причина смерти пока неизвестна. «Обещали сообщить это завтра, в понедельник»,— добавил он.

Известно, что в июле актеру сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

Сатирические видео о приключениях выдуманного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина появлялись на YouTube-канале BARAKuda. Ролики имитируют выпуски новостей и длятся обычно всего около минуты. Главный герой, косноязычный мужчина в костюме со значком-триколором на лацкане, пытается решить проблемы города.

После ролика трехлетней давности «Виталий Наливкин предотвратил теракт» в отношении Андрея Клочкова и продюсера проекта «Наливкин» Семена Вавилова было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). В видео чиновник использует гранатомет и от выстрела падает рекламный щит с баннером «Единой России». Андрею Клочкову и Семену Вавилову, которые не признают вину, грозит до 15 лет колонии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сериал наснимали на 15 лет».

Алексей Чернышев. Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...