Италия ввела ограничения на использование чат-бота ChatGPT

Итальянское управление по защите персональных данных ввело временные ограничения на использование чат-бота ChatGPT для обработки данных итальянских пользователей, обосновав это решение фактом нарушения законодательства страны о персональных данных. Тем самым она стала первой западной страной, которая заблокировала, хотя и временно, использование этого чат-бота, созданного американским стартапом OpenAI.

Кроме того, итальянское ведомство проводит расследование, выясняя, соблюдается ли чат-ботом Общий регламент защиты персональных данных, действующий в ЕС. Как указывает регулятор, расследование связано с событиями 20 марта, когда компания OpenAI приостанавливала работу ChatGPT из-за сбоя в его работе. Этот сбой привел к утечке личных данных пользователей, включая их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры номеров кредитных карт и сроки их действия, а также к утечке диалогов пользователей, а потом к потере доступа пользователей к собственным прошлым диалогам.

Среди претензий итальянского регулятора есть и то, что ChatGPT не проверяет возраст пользователей, в то время как этим чат-ботом не должны пользоваться люди моложе 13 лет. Регулятор сообщил, что у OpenAI есть 20 дней на подготовку ответа с объяснением того, как она намерена решать указанные итальянской стороной проблемы. Если OpenAI откажется выполнять требования регулятора, компании может грозить штраф в размере до 4% от годового оборота или €20 млн (из этих двух параметров выбирается больший).

Алена Миклашевская