FT: ЕС обсуждает возврат к закупкам газа у России в рамках соглашения по Украине

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального соглашения по урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Сторонники инициативы утверждают, что такая мера поможет снизить высокие цены на энергоносители в Европе, побудит Москву к переговорам и даст обеим сторонам повод соблюдать перемирие.

Однако даже предварительное обсуждение этой темы вызвало резкую критику со стороны ближайших союзников Украины в ЕС, пишет FT. По данным трех осведомленных источников газеты, инициативу поддержали некоторые должностные лица из Германии и Венгрии.

В то же время, подчеркивает FT, подобная мера вызвала недовольство у брюссельских чиновников и дипломатов восточноевропейских стран, а также экспортеров сжиженного природного газа из США. Они полагают, что в случае возобновления российских поставок их доля на европейском рынке может снизиться.

В середине января Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию антироссийских санкций, которая должна оказать давление на Россию для заключения мирной сделки с Украиной. При этом агентство писало, что санкции в отношении российских производителей нефти могут ослабить, если конфликт будет близок к завершению.

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».