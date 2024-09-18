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Коммерсантъ FM
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Мягче на полпроцента

ФРС приступила к снижению ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приступила к смягчению монетарной политики: ставка была снижена сразу на половину процентного пункта — до 4,75–5%. В заявлении регулятор указал на то, что обрел «большую уверенность» в приближении инфляции к целевому ориентиру (2%) на фоне охлаждения рынка труда. Обновленный макропрогноз ФРС предполагает более высокие уровни безработицы и более низкие — инфляции, что говорит в пользу продолжения смягчения денежно-кредитной политики.

Снизив ставку, ФРС объявила, что наконец обрела уверенность в том, что инфляция в США движется к цели в 2% (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Снизив ставку, ФРС объявила, что наконец обрела уверенность в том, что инфляция в США движется к цели в 2% (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Tom Brenner, Reuters

Снизив ставку, ФРС объявила, что наконец обрела уверенность в том, что инфляция в США движется к цели в 2% (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Tom Brenner, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду сообщил о снижении ставки с 5,25–5,5% до 4,75–5%. До этого американский регулятор на протяжении года удерживал ставку высокой — этот цикл ужесточения денежно-кредитной политики, напомним, был инициирован в марте 2022 года (тогда ставки были на околонулевом уровне) и продолжался до июля 2023-го. Стоит отметить, что для контрциклической монетарной политики (направленной на охлаждение экономики и снижение инфляции, а не на борьбу с шоками) свойственна большая продолжительность сохранения высоких ставок.

Регулятор впервые заявил, что обрел «большую уверенность в движении инфляции к цели в 2%».

Оценка состояния экономики США улучшена: прирост числа новых рабочих мест замедлился (при сохранении низкой безработицы), а инфляция приблизилась к цели, хотя и остается «несколько» повышенной.

Экономическая активность по-прежнему расширяется «значительными темпами». Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что теперь риски повышения инфляции сбалансированы, что и позволило снизить ставку, но дальнейшие решения на каждом заседании будут приниматься исходя из поступающих данных. Опубликованный точечный график (фиксирует ожидания траектории ставки членами комитета) позволяет предположить еще два снижения с шагом на 0,25 п. п. до конца года. В 2025 году ставка должна опуститься до диапазона в 3–3,5%.

Отдаленные ожидания участников рынка после публикации решения ФРС изменились. Большинство ждало снижения ставки на 0,5 п. п. в среду и в ноябре, в декабре же прогнозы расходились между снижением на один шаг или на два (0,25–0,5 п. п.). В 2025 же году на рынке ждут, что ставка опустится до уровня около 3%. Еще в июне такой скорости смягчения не предполагалось: тогда точечный график предсказывал лишь одно снижение ставки в 2024 году и ее выход на уровень 4–4,25% в 2025-м.

Инфляция в США в августе продолжила снижаться — с 2,9% до 2,5%, за месяц цены выросли на 0,2%.

Энергия продолжила дешеветь, хотя базовая инфляция (без учета энергии и продовольствия) остается повышенной — 3,2% (как и в июле). Данные по дефлятору потребительских расходов за июль, которые использует ФРС, показывают сохранение инфляции на уровне 2,5% (без энергии и продовольствия также без изменений — 2,6%). На рынке труда наметилось охлаждение — за месяц было создано 142 тыс. мест (существенно ниже прогноза).

Обновленный макропрогноз ФРС на 2024 год скорректирован в части оценки роста ВВП (2% вместо 2,1%), ускорения роста безработицы (с 4% до 4,4%) и динамики цен — прогноз инфляции снижен с 2,6% до 2,3% (и с 2,3% до 2,1% на 2025 год). Базовая инфляция, как ожидается, составит 2,6% в этом году (против 2,8%) и 2,2% в следующем (против 2,3%).

Почему ЕЦБ снижает ставки, но отказывается говорить о будущем

«Снижение ставок было вполне ожидаемо рынком — вопрос был лишь в шаге, в целом снижение ставок — это первый сигнал, что скоро придет время развивающихся рынков. Американский рынок акций находился в уникальной ситуации сильного доллара и сильного рынка. Теперь откроется пространство снижать ставки в Бразилии и других странах. Китай, однако, от этого вряд ли выиграет — там и так ставки ниже США»,— отмечает директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. Ожидания уже закладывались рынком и в стоимость активов: золото растет уже несколько месяцев, отражая и снижение ставок по госбондам, нефть больше зависит от ситуации в OPEC, но чуть более слабый доллар немного поможет ей, добавляет эксперт. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что шаг снижения обоснован состоянием экономики — за снижение на 0,25 п. п. выступил лишь один представитель комитета.

Татьяна Едовина

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