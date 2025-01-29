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Коммерсантъ FM
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Reuters: Трамп поручит найти и депортировать выступающих за «Хамас» иностранцев

Президент США Дональд Трамп подпишет сегодня указ о депортации мигрантов, которые нарушили законы во время антисемитских протестов 7 октября 2023 года — в день вторжения «Хамаса» в Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на информационный бюллетень, приложенный к указу. В это же число попадают иностранные студенты — их визы планируется аннулировать.

«Всем иностранцам, проживающим в США и присоединившимся к протестам в поддержку джихада, мы сообщаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем»,— говорится в бюллетене Дональда Трампа.

Кроме того, господин Трамп поручит федеральным агентствам и департаментам представить предложения о гражданских и уголовных полномочиях по борьбе с антисемитизмом. В документе также говорится о планах Министерства юстиции расследовать дела о запугиваниях и нанесении пропалестинских граффити на стены кампусов.

В информационном бюллетене к указу господин Трамп обещает «немедленные действия» Минюста по преследованию «террористических угроз, поджогов, вандализма и насилия в отношении американских евреев», пишет Reuters.

Весной 2024 года в высших учебных заведениях США прошли массовые акции в поддержку Палестины. В Нью-Йорке полиция арестовала 282 студента после пропалестинских протестов. Им предъявили обвинения — от незаконного проникновения до взлома.

Подробнее о миграционной политике Дональда Трампа — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».

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