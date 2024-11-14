США приоткрылись удобрениям

Министерство торговли США в финальном решении несколько смягчило ограничения на импорт фосфорных удобрений «Фосагро» (MOEX: PHOR): ввозная пошлина для компании снижена с изначально планируемых 28,5%, до 18,21%. «Фосагро» еще может оспорить это решение в судебном порядке, как собирается сделать марокканская OCP, которой повысили пошлину. Эксперты отмечают, что рынок США в любом случае не стратегический для «Фосагро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министерство торговли США приняло финальное решение в рамках административного пересмотра компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений «Фосагро», говорится в материалах ведомства. Расследование охватывало период с 1 января по 31 декабря 2022 года. По его итогам ведомство снизило ставку для российской компании до 18,21%. Для марокканской OCP, в отношении которой также были введены компенсационные пошлины, ставка повышена до 16,81%.

В начале года заместитель гендиректора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко отмечал, что если решение комиссии по международной торговле США будет в пользу импортеров, то пошлины полностью отменятся. Марокканский производитель сообщил, что может подать апелляцию на решение Минторга, указывая, что не видит оснований для действия пошлин на свои поставки в США. В «Фосагро» ситуацию не комментируют.

Новые уровни пошлин будут применяться ретроспективно по отношению к импорту российской и марокканской компаний в США в 2022 году.

Также по ним таможня США будет собирать с импортеров денежные депозиты с настоящего времени и до следующего административного пересмотра в 2026 году, уточнили в OCP.

Компенсационные пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года по итогам расследования, инициированного крупнейшим в США производителем фосфорных удобрений Mosaic. В Mosaic заявляли, что Россия и Марокко субсидируют производство фосфорных удобрений. «Фосагро», «Еврохим» и OCP в том же году подали иски в суд по международной торговле США с требованием отменить меры. Решение по этому спору ожидается не ранее конца 2024 года, говорили в «Фосагро». В ноябре 2023 года в рамках административного пересмотра за период с 1 января по 31 декабря 2021 года Минторг США повысил ставку на импорт фосфорных удобрений «Фосагро» с 9,19% до 28,5%, а для OCP — снизил с 19,97% до 2,12%.

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Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков отмечает, что американская Mosaic благодаря пошлинам укрепляет свои позиции на внутреннем рынке США. Доля импорта фосфорных удобрений из России значительно снизилась в 2024 году, до менее 1%, хотя в предыдущие годы занимала 4–16%, указывает эксперт.

Нина Адамова из Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка отмечает, что в последние годы импорт фосфатов в США в целом упал на фоне протекционистской индустриальной политики. Но, говорит она, хотя в США есть собственное производство фосфорных удобрений, американские фермеры все же закупают около 2,5 млн тонн импортных фосфатов.

По ее мнению, снижение пошлин, но не полная отмена, видимо, должно соблюсти баланс между защитой интересов локальных производителей удобрений и фермеров.

Наиболее крупные и важные рынки фосфатов, в том числе для российских экспортеров удобрений, уточняет госпожа Адамова,— Индия и Бразилия. В 2023 году Индия импортировала 6,61 млн тонн фосфатов, Бразилия — 5,45 млн тонн.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин поясняет, что для установки компенсационных пошлин Минторг США определяет наличие и размер субсидирования импорта и устанавливает ставку, чтобы компенсировать ущерб американской промышленности. По его словам, в США подобные меры пересматриваются обычно каждые пять лет, но заинтересованные стороны могут запросить пересмотр раньше срока. Как отмечает юрист, для снижения или отмены пошлин необходимо продемонстрировать, что размер выгоды от иностранной программы снизился или выгода прекратила предоставляться и импорт продукции не наносит ущерб американским производителям. В рамках данного пересмотра, говорит господин Кузьмин, российская компания продемонстрировала, что в методологии расчета влияния господдержки на стоимость добычи и переработки фосфата и ее сравнения с рыночными условиями присутствовали недостатки, и пошлина была пересчитана с учетом комментариев.

Ольга Мордюшенко