Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Мексики не верит, что США введут пошлины с 1 февраля

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает, что США не введут пошлины с 1 февраля 2025 года. Она высказала это в ответ на очередное заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует выполнить свое обещание ввести пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики.

Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero / Reuters

Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero / Reuters

«Мы не ожидаем, что это произойдет. Но если это произойдет, у нас есть план»,— сказала госпожа Шейнбаум (цитата по Bloomberg). Президент не стала уточнять детали этого плана.

О том, что господин Трамп по-прежнему желает обложить 25-процентными тарифами товары из Канады и Мексики, рассказала вчера пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Пошлины в 10% будут также введены в отношении товаров из Китая. Президент объяснял свое желание потоком нелегальных мигрантов, а также незаконными поставками наркотиков в страну.

О своих намерениях 47-й президент заявлял еще до своего официального вступления в должность. Он не раз обещал, что пошлины начнут действовать с 1 февраля. По данным издания Politico, вопрос о пошлинах разделил администрацию господина Трампа. Его команда разбилась на два лагеря: на тех, кто считает, что надо вводить тарифы постепенно, и тех, кто поддерживает ввод всеобщих пошлин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...