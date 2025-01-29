Президент Мексики не верит, что США введут пошлины с 1 февраля
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум считает, что США не введут пошлины с 1 февраля 2025 года. Она высказала это в ответ на очередное заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп по-прежнему планирует выполнить свое обещание ввести пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики.
Клаудия Шейнбаум
Фото: Henry Romero / Reuters
«Мы не ожидаем, что это произойдет. Но если это произойдет, у нас есть план»,— сказала госпожа Шейнбаум (цитата по Bloomberg). Президент не стала уточнять детали этого плана.
О том, что господин Трамп по-прежнему желает обложить 25-процентными тарифами товары из Канады и Мексики, рассказала вчера пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Пошлины в 10% будут также введены в отношении товаров из Китая. Президент объяснял свое желание потоком нелегальных мигрантов, а также незаконными поставками наркотиков в страну.
О своих намерениях 47-й президент заявлял еще до своего официального вступления в должность. Он не раз обещал, что пошлины начнут действовать с 1 февраля. По данным издания Politico, вопрос о пошлинах разделил администрацию господина Трампа. Его команда разбилась на два лагеря: на тех, кто считает, что надо вводить тарифы постепенно, и тех, кто поддерживает ввод всеобщих пошлин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».
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