Politico: вопрос о пошлинах разделил команду Трампа

Ввод пошлин, о которых неоднократно говорил президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации, вызвал разногласия в его команде. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Администрация господина Трампа разделилась на два лагеря: министр финансов Скотт Бессинт и глава Национального экономического совета Кевин Хассетт придерживаются осторожной позиции в отношении торговли. Они поддерживают постепенное введение тарифов, что, по их мнению, не должно напугать участников рынка и не приведет к инфляции.

Иначе считают торговый представитель США Джеймисон Грир, старший советник президента по вопросам торговли и производства Питер Наварро и заместитель главы администрации Стивен Миллер. Они выступают за политику протекционизма и поддерживают ввод всеобщих тарифов.

Дональд Трамп, по данным Politico, прислушивается к советам из двух лагерей. Источники издания уверяют, что пошлины все равно будут введены. «В ближайшие пару месяцев будут введены тарифы — всеобъемлющие, универсальные тарифы. Буквально, если вы просто послушаете Трампа,— это все, о чем он говорит»,— сказал неназванный собеседник издания.

О намерении ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики Дональд Трамп заявил еще до официального вступления в должность — в ноябре 2024 года. Пошлины на товары из Китая могут достигнуть 10%. Со слов самого господина Трампа, тарифы могут начать действовать уже с 1 февраля. Ранее Трамп предложил ввести всеобъемлющие пошлины до 20% на импорт из всех стран, однако не приступил к реализации этой инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».