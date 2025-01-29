Акции «Селигдара» попали под арест

Суд разрешил арестовать часть акций «Селигдара» (MOEX: SELG) — одного из крупнейших золотодобытчиков. Пакет на 5,5% принадлежит инвесткомпании «Русские фонды», двое ее совладельцев проходят по уголовному делу. Как пишет РБК, Дорогомиловский суд Москвы вынес такое постановление еще в ноябре. Он также запретил компании «Максимус», которая владеет половиной «Селигдара», и президенту компании распоряжаться и пользоваться этими пакетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Русских фондах» считают постановление незаконным. Там сообщили, что не имеют отношения к уголовному делу. Насколько логичны действия суда? Рассуждает партнер адвокатского бюро Mill Даниил Горьков: «5,5% обыкновенных именных акций, голосующий пакет,— это достаточно серьезные денежные средства в рамках уголовного дела. Если имущество арестовывается, то, скорее всего, у следствия есть конечная цель — в дальнейшем за счет этого имущества получить возмещение ущерба по конкретному уголовному делу.

Вероятнее всего, таким образом следствие хочет гарантировать для себя исполнение приговора в части гражданского иска, который если до настоящего времени не заявлен, возможно, будет заявлен.

В данном случае вполне возможно, что арест был наложен на имущество данной компании в призме того, что оно было нажито преступным путем. То есть из компании, допустим, никто преступных действий не совершал, но по мнению следствия происхождение денежных средств и акций имеет отношение к обстоятельствам расследуемого уголовного дела.

В данном случае на актив накладывается обременение, то есть собственник этих акций не может их продавать. Фактически это ограничение права собственности. Возможно, это не так влияет на операционную деятельность, но на имущественные права, безусловно. Очевидно, что представители компании "Русские фонды" будут пытаться доказать, что организация к конкретному уголовному делу никакого отношения не имеет. Это единственно верная, единственно правильная стратегия, которая только может быть».

Совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев заявил, что постановление суда пока не вступило в силу и обжаловано. Говорить об аресте некорректно. На этом фоне акции золотодобытчика торгуются с большой волатильностью. На открытии сессии они упали на 2,5%, а после заявления Васильева вышли в плюс.

Это скорее эмоциональная реакция. У «Селигдара» есть и более серьезные проблемы, отметил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов: «Событие, конечно, не прям частое на нашем рынке, но примеры есть. В принципе это не должно никак отразиться на операционной деятельности. Если что-то произойдет, то акции в качестве компенсации будут переданы государству, и государство станет новым акционером.

Акции отыграли это падение, затем некоторое восстановление, но в целом мы смотрим на это не столь позитивно: падает добыча на 17%, выручка растет на 4%. Компания никак не отыгрывает и не зарабатывает на росте цен на этот драгоценный металл. Мы прогнозируем, что по итогу года опять будут курсовые убытки, так как весь долг у компании в золотых облигациях и золотом кредите: большую часть того, что они добывают, приходится не продавать по текущим приятным рыночным ценам, а возвращать за долги».

Основанный в 2007-м «Селигдар» входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в мировой топ-5 по запасам олова. В год «Селигдар» производит 20 тонн золота и 16 тыс. тонн олова.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин