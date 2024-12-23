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Коммерсантъ FM
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Золото добыло нового акционера

Структура Газпромбанка приобрела 22% ЮГК

Основной владелец крупного золотодобытчика ЮГК Константин Струков продал 22% акций фонду под управлением структуры Газпромбанка. Реализация пакета, рыночная стоимость которого в пятницу оценивалась в 33,3 млрд руб., позволит погасить долговые обязательства связанных сторон, по которым ЮГК была поручителем. Речь, видимо, идет о долге угольной компании «МелТЭК», среди бенефициаров которой — дочь господина Струкова Евгения Кузнецова.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

АО «ААА Управление Капиталом», входящее в группу Газпромбанка, приобрело 22% крупного золотодобытчика ЮГК у основного акционера и президента Константина Струкова, объявила ЮГК. Согласно центру раскрытия корпоративной информации, пакет перешел в ЗПИФ «Фиалка». Доля господина Струкова сократилась до 67,85%, в свободном обращении на Московской бирже 10,15% акций ЮГК.

ЮГК ведет добычу в Челябинской области и Красноярском крае. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы составляют 46 млн унций золотого эквивалента. По итогам первой половины 2024 года производство золота снизилось на 11% год к году, до 5,4 тонны. Выручка выросла на 17%, до 34,1 млрд руб., EBITDA — на 10%, до 14,2 млрд руб.

Стоимость сделки стороны не раскрыли. На Московской бирже 22% ЮГК на пятницу стоили около 33,3 млрд руб.

В ЮГК отметили, что полученные от сделки средства Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым выступает ЮГК.

Сумма поручительств на 10 июля 2024 года — 22,88 млрд руб., сказано в отчетности компании.

Аналитики УК «Доходъ» в обзоре в ноябре 2023 года перед IPO ЮГК указывали, что компания поручалась по кредиту добытчика угля «МелТЭК». Среди названных в отчетности бенефициаров «МелТЭК» — Евгения Кузнецова, которую в СМИ называют дочерью Константина Струкова. Из отчетности следует, что основным кредитором «МелТЭК» на конец 2023 года был Газпромбанк. В 2023 году «МелТЭК» получил 1,69 млрд руб. убытка в связи с падением средних цен на уголь, отмечается в отчетности компании.

Котировки ЮГК на новостях 23 декабря выросли на 9,17%, до 0,8 руб. за бумагу, капитализация увеличилась до 178,73 млрд руб. Аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин говорит, что напрямую указанные обязательства не влияли на кредитный профиль и бизнес компании. Но, отмечает он, их прекращение снижает риски для миноритарных акционеров, так как обязательства относились к деятельности основного владельца ЮГК.

По мнению аналитика, появление нового крупного акционера, вероятно, положительно повлияет и на корпоративное управление, а также сделает дивидендную политику более предсказуемой и прозрачной.

По словам Дмитрия Смолина, обычно в сделках такого типа у покупателя может быть опцион на продажу пакета назад основному акционеру через несколько лет по заранее оговоренной цене. Если рост акций ЮГК в будущем будет существенным и превысит цену по опциону, то инвестор может и не продавать пакет, добавляет он.

Хотя аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что сделка «вызывает вопросы». Не совсем понятен мотив главного акционера продавать такой большой пакет в ЮГК, которая планирует удвоить производство и находится в благоприятной рыночной конъюнктуре, отмечает он. К тому же, указывает господин Алиев, долг компании не изменится. На конец июня чистый долг ЮГК был 58,4 млрд руб.

Аналитики БКС в своем обзоре писали, что производственные проблемы ЮГК в этом году не позволили извлечь максимум прибыли из благоприятной конъюнктуры на рынке золота.

Так, в августе Ростехнадзор выявил нарушения на уральских активах компании, обеспечивающих около 50% производства, и активные работы там были приостановлены более чем на два месяца. В БКС допускают восстановление производства ЮГК в первом квартале 2025 года при решении проблем и позитивной динамике кластера в Сибири. В 2029–2030 годах объявленные проекты ЮГК могут удвоить добычу, но после проблем на уральских активах риски переноса части из них не исключены, отмечают аналитики.

Анатолий Костырев

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