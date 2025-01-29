Генпрокуратура добивается обращения акций Домодедово в доход государства

По данным «Ъ», подаче иска в Арбитражный суд Московской области предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По ее результатам последовало обращение в суд одного из заместителей генпрокурора России. Содержание документа пока не раскрывается. По данным «Ъ», ответчикам заявление генпрокуратуры было направлено по почте, а о результатах проверки им не сообщили. Однако, исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, отметил собеседник «Ъ». По данным другого источника «Ъ», цель иска — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Среди ответчиков выступают ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Фонд Атлант Фаундейшн» и другие структуры. Также ответчиками являются Валерий Коган, который возглавляет набсовет аэропорта, и бенефициар Дмитрий Каменщик.

В Домодедово «Ъ» сообщили, что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства. «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, что вопрос о передаче Домодедово государству уже поднимался в 2011 году, когда в результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек и в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Однако как раз в Генпрокуратуре сочли его уголовное преследование незаконным, и после ряда решений тогдашнего руководства надзорного органа оно было прекращено.

Подробнее об этом читайте в материале «Не уголовное это дело, а благотворительное».

Николай Сергеев, Айгуль Абдуллина