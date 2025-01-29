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обновлено 10:42

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:42. м Украинский БПЛА самолетного типа утром сбили в районе Курска. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

10:17. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел первое заседание рабочей группы по формированию единого и открытого списка курян, связь с которыми утратили родственники. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

10:07. За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 60 беспилотников и 49 боеприпасов. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения получили 14 жилых помещений и 17 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:27. За прошлый год шесть человек, вернувшихся с СВО, и 24 члена их семей были трудоустроены через центры занятности в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:31. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север», поддерживая штурмовые подразделения, уничтожили блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

7:34. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, она была объявлена в 20:14 29 января.

7:25. Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 104 беспилотника, в том числе 47 над Курской областью и четыре над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

6:18. РСЧС: отмена режима опасности атаки беспилотников в Белгородской области. Он был введен в 20:10 28 января.

5:33 Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области. В результате пострадал мирный жирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

5:21. В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, объявленный в 21:31 28 января. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

5:04. В Курской области отменили опасность атаки БПЛА, действовавшую с 3:37. Об этом сообщили в оперштабе региона.

3:33. Ракетная опасность в Курской области — региональный оперштаб.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 января

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