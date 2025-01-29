ВТБ намерен на треть увеличить число розничных клиентов в 2025 году

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует увеличить число активных розничных клиентов на рекордные 7,5 млн человек и к концу году обслуживать 32,5 млн клиентов. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, в банке регулярно обслуживается около 25 млн человек. Для привлечения новых пользователей ВТБ увеличит свой портфель еще на треть, до 13,3 трлн руб., и по итогам года число его вкладчиков может достичь 9 млн человек. Также банк планирует наращивать партнерство с организациями в сфере телекоммуникаций и транспорта, а также с маркетплейсами и финтехкомпаниями, что должно привлечь до 1,5 млн клиентов.

В числе других факторов, которые послужат привлечению клиентов, господин Горшков назвал перезапуск зарплатного проекта и развитие «Семейного банка», к которому банк планирует привлечь еще 1–1,5 млн человек. Кроме того, ожидается, что более 2 млн человек станут клиентами ВТБ в результате интеграции с РНКБ. «В этом году услугами ВТБ будут регулярно пользоваться свыше 30 млн человек, темп прироста клиентской базы станет для нас рекордным»,— отметил Георгий Горшков.

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль ВТБ выросла на 8,2%, до 452,2 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что по итогам года банк рассчитывает получить чистую прибыль на уровне 550 млрд руб., а в 2025 году — около 400 млрд руб. по МСФО. В декабре ВТБ расширил сеть офисов в новых регионах.

О деятельности банка — в материале «Ъ» «ВТБ подправил нормативы».