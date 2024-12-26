Чистая прибыль ВТБ выросла на 8,2% за 11 месяцев

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 11 месяцев 2024 года. Чистая прибыль группы за 11 месяцев 2024 года выросла на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 452,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По состоянию на конец ноября, совокупный кредитный портфель продолжил расти. Это произошло за счет корпоративного направления: на 30 ноября 2024 года объем портфеля до вычета резервов составил 24,4 трлн руб., увеличившись на 1,4% в ноябре и на 16,3% с начала года. За месяц ВТБ заработал 47,5 млрд руб., а это на 223,1% больше, чем за ноябрь прошлого года, говорится в пресс-релизе.

Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в ноябре и на 20,2% по итогам 11 месяцев 2024 года, достигнув отметки 16,8 трлн руб. Кредиты среднего и малого бизнеса получили в сумме 3,9 трлн руб. — они выросли на 1,9% за ноябрь и на 19,4% с начала года. Кредиты физическим лицам сократились на 1,0% в ноябре, при этом рост розничного кредитования за 11 месяцев составил 8,6%. Таким образом, портфель розничных кредитов на 30 ноября 2024 года составил 7,6 трлн руб. На этом фоне доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась и составила 31% (33% на 31 декабря 2023 года).