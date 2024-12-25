ВТБ расширил сеть офисов в новых регионах

ВТБ (MOEX: VTBR) начал обслуживать клиентов в Херсонской области, Ингушетии и Туве. В начале декабря ВТБ открыл офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Теперь банк представлен во всех российских регионах, говорится в пресс-релизе кредитной организации (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С начала года офисы ВТБ открылись в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыму, Туве, Ингушетии, Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Севастополе. Сеть банка увеличилась более чем на 370 офисов и превысила 1,6 тыс. отделений. Охват офисной сети превышает 70 млн человек, уточнили в ВТБ.

В новых российских регионах работает шесть отделений банка, в 2025 году планируется увеличить их число примерно в четыре раза. В частности, в Херсонской области новые точки обслуживания открылись в Скадовске и Геническе.

Лидерами по количеству новых отделений стали Центральный федеральный округ (там открыли около 100 офисов), Уральский (более 70) и Поволжский федеральные округа (около 70).

Как сообщал «Ъ», крупнейшие российские госбанки активно развивают свое присутствие в новых российских регионах и в 2025 году собираются значительно увеличить количество полноформатных офисов. Потенциал для развития банковских услуг на новых территориях высокий, в том числе и для физических, и для юридических лиц. Однако эксперты указывают на риски ведения бизнеса, в том числе политическую и экономическую нестабильность.

Подробности — в материале «Ъ» «Новые регионы наполняются госбанками».