ВТБ подправил нормативы

Под Новый год ВТБ (MOEX: VTBR) вышел из капитала лизинговой компании, передав ее дочернему БМ-банку. Для головного банка группы это должно было помочь повысить нормативы ликвидности, которые остаются на самом низком среди системно значимых банков уровне. Снижение нагрузки на капитал могло бы помочь в выплате дивидендов с высокой прибыли банка за прошлый год. Однако и в самом ВТБ, и эксперты настроены пессимистично в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк ВТБ нашел еще один способ снизить нагрузку на капитал. В начале недели (13 января) в ленте раскрытия информации он объявил, что полностью вышел из капитала «ВТБ Лизинга». Само действие произошло 28 декабря 2024 года. В тот же день, согласно раскрытой информации, 100% акций лизинговой компании получил БМ-банк (находящийся на санации у ВТБ). При этом в ВТБ объяснили, что действия были проведены «в рамках централизованного управления капиталом на уровне группы». Причем они касались и банка «ФК Открытие», у которого «появился избыток регуляторного капитала», в результате чего было «принято решение передать владение одним из активов ВТБ в банк "Открытие"». Причем еще 25 декабря 2024 года совет директоров «Открытия» принял несколько решений, однако никакой связи с «ВТБ Лизингом» в них раскрыто не было.

По данным «Эксперт РА», собственный бизнес «ВТБ Лизинга» на 1 октября 2024 года составлял 232 млрд руб. Объем чистых инвестиций в лизинг и активов в операционной аренде по МСФО составлял 580 млрд руб. (второе место среди российских компаний). По данным отчетности по РСБУ «ВТБ Лизинга» на 1 октября 2024 года, собственный капитал компании оценивался в 45,8 млрд руб., а чистая прибыль за девять месяцев 2024 года — в 2,27 млрд руб.

Впрочем, подобные сделки в канун Нового года в большей степени касались самого ВТБ. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев пояснил, что лизинговая компания — это достаточно большой актив, перемещение которого поможет разгрузить капитал банка. На 1 декабря 2024 года норматив достаточности базового капитала (Н1.1) у него составлял 5,45% — самый низкий показатель среди системно значимых банков (от 6,63% до 11,2%). «У ВТБ есть субординированный долг, для которого триггер списания — снижение норматива Н1.1 до 5,125%»,— отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. «При этом общегрупповые нормативы у ВТБ повыше (Н20.1 — 6,5%), и поэтому активы передаются внутри группы, чтобы разгрузить норматив именно головного банка»,— поясняет она.

Однако, учитывая масштабы бизнеса «ВТБ Лизинга», влияние может быть значительным. По оценке аналитика инвесткомпании «Цифра Брокер» Кирилла Климентьева, улучшение нормативов Н1 может составить несколько десятых процентного пункта, что «достаточно для поддержания регуляторных требований». Но на сколько улучшились нормативы, в ВТБ не ответили “Ъ”.

В прошлом году для повышения капитальных показателей ВТБ получал существенные средства в виде дивидендов от дочерних структур. В частности, РНКБ помимо выплат дивидендов за 2023 год материнскому банку в размере 12,1 млрд руб. выплатил еще 25 млрд руб. за первое полугодие 2024 года. «ФК Открытие» по итогам 2023 года выплатил 114,2 млрд руб., а за первые два квартала 2024 года — 32,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 октября 2024 года).

При этом вопрос нагрузки на капитал связан и с ожидаемыми выплатами дивидендов по акциям банка. Глава ВТБ Андрей Костин во вторник, 14 января, объявил, что по итогам 2024 года группа ожидает 550 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. При этом эмитенты с госучастием должны выплачивать 50% от величины чистой прибыли за год. Однако еще в декабре прошлого года господин Костин сомневался в выплатах акционерам, отмечая, что антициклические надбавки, введенные ЦБ, «не позволяют этого сделать».

Вместе с тем, как считает Кирилл Климентьев, «такая миграция актива ("ВТБ Лизинга".— “Ъ”) повышает вероятность группы выплатить дивиденды в 2025 году». Однако другие эксперты настроены менее оптимистично. На возможность платить дивиденды это тоже не должно повлиять, потому что не повлияет на групповые нормативы, указывает госпожа Найденова. По мнению Павла Самиева, «скорее всего, на повестке не платить дивиденды, как раз для того, чтобы иметь больший запас по капиталу».

Ольга Базутова