ВСУ за сутки обстреляли восемь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум девяти боеприпасов и 28 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили 11 частных домов и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое и Политотдельский, селам Беловское, Красное, Никольское, Репное, Таврово и Щетиновка ударили с помощью девяти БПЛА, восемь из которых ликвидировала система ПВО. В Никольском пострадали семь частных домов, в Политотдельском — автомобиль и надворная постройка.

В Борисовском районе село Грузское и хутор Казачье-Рудченское атаковали двумя дронами, которые уничтожили. Пострадавших и разрушений не установлено.

В Валуйском округе села Борки, Долгое и Кукуевка обстреляли семью БПЛА, пять из которых сбили. Повреждены два частных дома и инфраструктурный объект связи, сгорел автомобиль.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Дорогощь, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая ударили с помощью пяти боеприпасов и пяти дронов. Последствий нет.

В Краснояружском районе село Колотиловка обстреляли тремя снарядами. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Без последствий.

В Шебекинском округе город Шебекино, село Новая Таволжанка и хутор Марьино атаковали с помощью одного боеприпаса и трех БПЛА, два из которых ликвидировали. Пострадали два частных дома и легковой автомобиль, сгорел гараж.

Сутками ранее ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 38 беспилотников и 64 боеприпасов. Повреждены два автомобиля и девять частных домов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова