Сменился гендиректор еще шести структур белгородского «Приосколья»

В конце января генеральным директором шести структур белгородского АО «Приосколье» стал зарегистрированный в Ростовской области Сергей Феськов. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

АО «Приосколье» с декабря 2022 года возглавлял Иван Колабухов, АО «Приосколье агро-семена» — Виталий Галуцкий (с января 2024-го). Дольше всего гендиректор не менялся в ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод». С ноября 2009 года им выступал Сергей Рябченко. АО «Свекловичное» с марта 2012 года руководил Игорь Босенко. Генеральным директором ЗАО «Краснояружская зерновая компания» с ноября 2023 года был Сергей Попов, ООО «Лабазъ» — Юрий Команов (с июня 2022 года).

На прошлой неделе стало известно, что главой АО «ТД "Приосколье"» стала Татьяна Демяненко. Она сменила на этой должности Николая Дубину, занимавшего ее с 2010 года. У остальных структур холдинга пока остались прежние руководители.

В середине января сообщалось, что активы «Приосколья» могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивается в 50 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова