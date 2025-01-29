Володин: подготовка покушения на Путина — путь к началу ядерной войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что предыдущая администрация США «пыталась убить» Владимира Путина. Господин Володин назвал это прямым путем к началу ядерного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы напомнил о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, о двух покушениях на вступившего в должность президента США Дональда Трампа, а также о предотвращенной попытке нападения на премьера Венгрии Виктора Орбана. Вячеслав Володин сделал вывод, что «обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез», потому что все вышеописанные случаи — «звенья одной цепи».

«Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен привлечены к ответственности. Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба»,— написал господин Володин в Telegram. Он также обратил внимание, что господа Байден и Блинкен до сих пор не опровергли озвученного Такером Карлсоном.

Накануне Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США под руководством Джо Байдена хотела «ускорить войну» с Россией. По его словам, США при президентстве Джо Байдена «пытались убить» Владимира Путина. Никаких доказательств и подробностей своих утверждений он не привел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.