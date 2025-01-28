Песков рассказал об охране Путина после слов Карлсона о планах убить президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона, который утверждал, что предыдущая администрация США «пыталась убить» Владимира Путина. Господин Песков заверил, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь — главы государства»,— сказал во время пресс-колла представитель Кремля.

Такер Карлсон сделал свое заявление в контексте обсуждения политики предыдущей администрации США под руководством президента Джо Байдена. Каких-либо доказательств и подробностей он не привел. О попытках покушения на господина Путина в июле 2024 года говорил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), не вдаваясь в детали.