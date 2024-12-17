Граждане решили остаться при своих

В ноябре банкам удалось выдать россиянам лишь 1,57 млн кредитных карт, минимальный показатель за почти два года. Интерес со стороны граждан к этому финансовому продукту сокращается из-за менее привлекательных условий пользования. Причем косметическое снижение ставки по кредитным картам слабо стимулирует спрос. В итоге маржинальность сегмента для банков сокращается на фоне высокой стоимости фондирования и роста потерь по кредитному риску. Впрочем, просрочка по этим продуктам остается на одном уровне уже несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ноябре банки выдали россиянам 1,57 млн кредитных карт на 206,8 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Оба показателя обновили многомесячные минимумы. В количественном выражении рынок опустился до минимума с мая 2022 года, в денежном — до минимума с января 2023 года. Это первый ноябрь с 2019 года, когда сегмент показывает снижение, тогда как традиционно предновогодние месяцы были сезонами ажиотажного спроса.

Это происходит на фоне снижения спроса россиян на финансовый продукт. По данным аналитика маркетплейса «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, объем заявок на кредитные карты в ноябре снизился более чем в два раза по сравнению с началом года. Причем по итогам октября площадка оценивала снижение в 25% к началу года. Оживить спрос не помогает и снижение ставки. Так, по данным ОКБ, средневзвешенная полная стоимость кредита (ПСК) за ноябрь снизилась на 2,5 процентного пункта, до 25% годовых, что является минимальным показателем с августа 2023 года. На финансовых маркетплейсах максимальная ПСК по предлагаемым кредитным картам в настоящее время достигает 41%, тогда как более месяца назад достигала 70% годовых.

Падение интереса к продукту происходит в том числе и из-за ухудшения условий по кредитным картам. Например, средний грейс-период составляет 100–120 дней, тогда как еще годом ранее были доступны кредитные карты с годовым грейс-периодом. Кроме того, банки перестали увеличивать лимиты по уже выданным кредитным картам (см. “Ъ” от 28 ноября).

Стоит учитывать и изменение регулирования этого сегмента кредитования со стороны ЦБ. В частности, с третьего квартала 2024 года регулятор запретил банкам выдавать кредиты с лимитом кредитования или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика превышает 80%. Доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% по таким ссудам не должна превышать 5% (см. “Ъ” от 25 мая). Кроме того, регулятор рекомендовал банкам при расчете ПСК не учитывать беспроцентный период, а для расчета долговой нагрузки — весь одобренный лимит. Помимо этого, банки теперь обязаны формировать резервы на одобренный лимит в полном объеме. И хотя Банк России допустил послабление в виде отмены ограничений на ПСК по кредитным картам с 1 января 2025 года, эта мера не окажет значительного положительного эффекта на сегмент, так как не отменяет других ограничений по качеству заемщиков и объемам резервирования.

На этом фоне восстановления сегмента в ближайшее время ждать не стоит, считают эксперты. Сокращение объема выдач в декабре может составить около 30% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Активного восстановления происходить не будет, пока не начнется цикл снижения ключевой ставки. Другое очевидное препятствие — общая закредитованность. В результате банки сейчас не только повышают уровень отказов, но и режут лимиты по старым кредитным картам»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

При этом валовой спрос на нецелевые заимствования не снижается в условиях повышенной инфляции, зато сильно снижается его платежеспособная часть, отмечает Юрий Беликов. И маржинальность кредитных карт для банков ухудшается при текущей стоимости фондирования и росте потерь по кредитному риску. Впрочем, по данным НАПКА, доля кредитных карт в портфелях, выставленных на продажу на рынке цессии, не меняется уже три-четыре года и составляет 25–27% от портфелей. Так что говорить о критичном уровне просроченной задолженности в сегменте пока рано.

Полина Трифонова