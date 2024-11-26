Бухучету задали направление

Белый дом одобрил основные направления государственной политики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. В целом документ не предполагает концептуальных изменений в этой сфере и ориентирован на ее донастройку. Так, планируется продолжить стандартизировать бухучет и повышать степень цифровизации финансовой отчетности. В сфере аудита власти намерены оптимизировать элементы уже сложившейся модели регулирования, предусмотрев мораторий на существенные изменения в ней до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство утвердило основные направления госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Как сказано в документе, сложившаяся система «в целом обеспечивает представление необходимой информации о деятельности экономических субъектов». Предполагается, что госполитика будет нацелена на дальнейшее повышение достоверности, своевременности и комплексности отчетности за счет внесения точечных изменений.

В «направлениях» несколько основных блоков.

Первый — развитие системы стандартов бухучета и финотчетности. К 2030 году планируется принять базовый комплекс федеральных стандартов, что позволит завершить переориентацию бухучета на формирование информации, «раскрывающей реальную картину деятельности экономических субъектов». Устранение за счет этого различий в отчетности юрлица и группы организаций должно создать основу для уточнения сферы обязательного составления консолидированной финансовой отчетности, «обеспечивающего баланс интересов ее пользователей и затрат ее составителей».

Второй блок — расширение функционала государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО). В нем сейчас собрана отчетность 71% российских юрлиц. Для этого предполагается наполнить ресурс консолидированной финансовой отчетностью организаций, а также установить перечень инструментов контроля качества включаемой отчетности. Свою дисциплинирующую роль, полагают в правительстве, должна сыграть административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанности по представлению отчетности в ГИРБО.

Третье направление — совершенствование экономической модели аудиторской деятельности, в рамках которого планируется достичь максимального эффекта от уже принятых изменений. Напомним, в 2022 году была запущена реформа аудита — в частности, индивидуальные аудиторы лишились права проводить обязательный аудит, введено обязательное нахождение в реестре ЦБ аудиторских компаний, проверяющих общественно значимые организации финрынка. Теперь планируется ввести до 2030 года мораторий на существенные изменения этой системы (допускаются, впрочем, отдельные корректировки). Также среди анонсированного в «направлениях» — уточнение порядка регистрации аудиторских организаций и осуществление контроля за их деятельностью, усиление ответственности за грубые нарушения.

Руководитель департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев подчеркивает, что «развитие будет происходить эволюционным путем, что благоприятно скажется на предсказуемости системы и не приведет к существенному росту издержек пользователей отчетности и участников рынка».

Партнер департамента аудиторских услуг ДРТ Владимир Козырев отмечает, что, согласно документу, основным источником для широкого круга пользователей финотчетности станет ГИРБО — и правительство в ноябре уже внесло в Госдуму законопроект о размещении на этом ресурсе консолидированной финотчетности компаний по МСФО (обязанность ее составления возникнет с 2026 года; см. “Ъ” от 13 ноября).

По словам Андрея Рязанцева, «можно только приветствовать» заявленный фокус на цифровизацию системы, в том числе путем расширения функционала ГИРБО и увеличения роли аудиторских организаций в части контроля качества загружаемой на ресурс информации. Кроме того, обращает внимание эксперт, документ предусматривает изменение системы закупок аудиторских услуг, что, «как хочется верить, будет способствовать отсеву недобросовестных аудиторов».

Евгения Крючкова