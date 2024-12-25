Общественно значимое подорожание

Аудит для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) в следующем году будет обходиться в среднем дороже, чем аналогичные услуги в целом по рынку. Таких организаций — тысячи, тогда как количество обслуживающих их аудиторских компаний не превышает четырех десятков. Это, а также дефицит высококвалифицированных аудиторов, и приводит к росту цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2025 году цены на аудиторские услуги, прежде всего проверку отчетности по РСБУ и МСФО, для ОЗО ФР покажут больший рост, чем для клиентов из других секторов, показал опрос “Ъ” аудиторских организаций. В «Мариллионе» рост оценивают на 10–15%, в «Универс-Аудите» — в среднем на 15%, в МКПЦ — до 20%, в «Аудэксе» — 10–30%, в «Русаудите» — 15–30%. При этом рост стоимости услуг аудита в среднем по рынку может составить от 10% до 12%, отмечает гендиректор МКПЦ Дмитрий Винокуров.

К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже (более 200 эмитентов акций и более 400 эмитентов облигаций), кредитные организации (более 300), страховые организации (более 200), управляющие компании (230 шт.) и т. д. По данным RAEX, выручка аудиторского рынка в 2023 году составила 24,5 млрд руб. По оценке экспертов, на ОЗО ФР приходится больше четверти от общего объема рынка.

Обычно договора на оказание аудиторских услуг по отчетности текущего года заключаются в период с февраля по август. Причем на годовые проверки приходится большая часть таких сделок, отмечает собеседник “Ъ” на рынке аудита. В настоящее время «средний чек» для бывших компаний «большой четверки» находится в диапазоне 3–5 млн руб., в средних компаниях — 0,75–1,5 млн руб. (см. “Ъ” от 31 июля).

По словам экспертов, цены для финансовых организаций растут быстрее на фоне большой нагрузки аудиторов. Если счет участников финансового рынка идет на тысячи, то число аудиторских компаний, которые входят в реестр ЦБ и имеют право оказывать услуги ОЗО ФР, на сегодня составляет 38, указывает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко. При этом, по его словам, чтобы проводить аудит «в комфортном режиме», крупная аудиторская компания может взять на себя десятки таких клиентов, а средняя компания — единицы клиентов, то есть создается недостаток аудиторов, в связи с чем растут цены.

Растут и общие расходы аудиторов на проведение проверок, прежде всего зарплаты сотрудников. Поскольку к аудиту ОЗО ФР привлекаются наиболее квалифицированные кадры, стоимость аудита здесь может быть выше, подтверждает управляющий партнер «Аудэкса» Айрат Гимадутдинов. Чтобы проверять такие организации, сотрудники аудиторских компаний должны иметь опыт работы и пройти специальное обучение, таких специалистов мало, чтобы удержать их и привлечь новых, приходится повышать оклады, поясняет Дмитрий Лимаренко. В 2024 году в среднем зарплаты выросли на 10–15%, отмечает Дмитрий Винокуров. Причем, по его словам, эта тенденция, скорее всего, сохранится и в 2025 году, «поскольку дефицит квалифицированных кадров сейчас катастрофический».

Участникам реестра ОЗО ФР нужно «отрабатывать» повышенную ответственность, которую накладывает на них вхождение в реестр. В частности, окупать методологическую функцию, контроль качества — все то, что Банк России в обязательном порядке потом проверит «под лупой», считает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. Так, аудиторы вынуждены нанимать новый персонал в подразделения комплаенса, отмечает партнер группы компаний «Мариллион» Сергей Харитонов.

Вместе с тем степень повышения цены будет зависеть от размера бизнеса клиента. Более крупным организациям аудиторы повысят цену меньше, чем небольшим и средним, поскольку у первых больше возможностей для смены аудитора и это более дорогие договоры в целом, отмечает источник “Ъ” на рынке аудита. Кроме того, по словам Павла Митрофанова, сегмент крупных клиентов не так подвержен демпингу, как средний и мелкий сегменты, этот бизнес маржинален и дает хороший доход аудиторам. Поэтому приоритеты в росте цен будут именно в среднем и мелком сегментах, то есть там, где компании часто экономили на качестве и выбирали только цену, поясняет он.

Юлия Пославская