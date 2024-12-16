Злоключения заключений

В 2024 году примерно две трети аудиторских компаний неправомерно оказывали услуги общественно значимым организациям (ОЗО). Это крайне серьезная ситуация, поскольку такое аудиторское заключение может считаться недействительным, а сама аудиторская компания может потерять право оказывать услуги. Причем не исключены и судебные разбирательства в отношении уже оплаченных услуг. В этой ситуации в выигрыше остаются аудиторские компании, находящиеся в реестре, которые могут расширить клиентскую базу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

По итогам 2024 года число компаний, которые незаконно оказывают услуги общественно значимым организациям, составило 221 организацию, следует из статистики Казначейства РФ. Эти данные регулятор представил на совещании с участниками рынка 13 декабря, рассказали два источника “Ъ” на аудиторском рынке. Вместе с тем к концу 2024 года число аудиторских организаций—участников реестра Казначейства составило лишь 169.

Согласно закону «Об аудиторской деятельности», оказывать услуги ОЗО могут только компании, входящие в реестр Казначейства. По словам гендиректора «Универс-Аудита» Дмитрия Лимаренко, эта норма действует для отчетности начиная с 1 января 2024 года. Таким образом, полугодовая отчетность за этот год уже должна быть проаудирована правильно. Незаконным оказанием услуг в этом случае является выдача аудиторского заключения, отмечает партнер Б1 Игорь Буян. В Казначействе РФ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Общественно значимые организации — это компании, ценные бумаги которых торгуются на бирже (более 200 эмитентов акций и более 400 эмитентов облигаций), кредитные организации (более 300 шт.), страховые организации (более 200 шт.), управляющие компании (230 шт.), НПФ (37 шт.), общества взаимного страхования, БКИ, а также организации с долей государства в капитале не менее 25% и полностью государственные компании, иные организации, раскрывающие консолидированную отчетность, и т. д. В целом количество подобных компаний оценивает примерно в 10 тыс.

По словам экспертов, незаконное оказание услуг ОЗО влечет крайне негативные последствия для аудиторской компании. При выявлении такого нарушения Казначейство уведомляет СРО, и последняя проводит внеплановую проверку, рассказывает господин Буян. По его словам, незаконное оказание услуг ОЗО может быть квалифицировано как грубое нарушение, которое приводит к приостановлению деятельности или исключению из СРО. Заключения подобных компаний заведомо недействительны, поскольку выданы организацией, которая незаконно оказывает услуги, и в этом случае СРО может уведомить клиента о проблеме, указывает Игорь Буян. В СРО не ответили на запрос “Ъ”.

Для клиентов недействительное заключение — серьезная проблема, уверены эксперты. В частности, компания-эмитент может быть привлечена к ответственности Банком России за несоблюдение требований о раскрытии информации (КоАП) и получить предписание об исправлении ситуации в определенный срок, поясняет руководитель практики МСФО «КСК Групп» Светлана Крапивенцева. Кроме того, на компанию может быть наложен штраф в размере сотен тысяч рублей, отмечает она.

Впрочем, у компании-эмитента есть время на исправление: если оперативно, до завершения всех процедур по аннулированию (срок от выявления нарушения до вынесения мер составляет от трех до шести месяцев), будет проведена повторная обзорная проверка и информация будет надлежащим образом раскрыта, возможно, ответственности удастся избежать, добавляет эксперт.

С точки зрения компенсации ущерба, безусловно, есть все основания для подачи иска о возмещении уплаченных средств при наличии доказательств причинения убытков. «Требования о возмещении убытков может подать любая сторона, которая сможет доказать причинно-следственную связь между понесенными убытками и аннулированием заключения. Это могут быть инвесторы, акционеры и иные третьи лица»,— отмечает госпожа Крапивенцева. В настоящее время размер оплаты за аудиторские услуги средних компаний составляет 0,75–1,5 млн руб. (см. “Ъ” от 31 июля).

Впрочем, крупнейшие эмитенты и кредитные организации обслуживаются у крупных аудиторских компаний, входящих в реестр. В частности, согласно отчетности 2023 года, компании «большой четверки» (ДРТ, «Кэпт», «Технологии доверия», ЦАТР) предоставляли услуги почти 300 ОЗО, в ФБК провели проверки почти 120 компаний и банков, в «Юникоме» — 75 организаций. И для аудиторских компаний, уже находящихся в реестре, нынешняя ситуация складывается благоприятно, так как позволит им расширить число клиентов. Впрочем, «возможно, угроза потери клиентской базы заставит аудиторов более активно вступать в реестр», считает господин Лимаренко.

Юлия Пославская, Ян Назаренко