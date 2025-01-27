Nvidia потеряла звание самой дорогой компании из-за обрушения акций

Стоимость акций разработчика графических процессоров Nvidia потеряла 17,31%, опустившись до $117,9 на 22:40 мск. Капитализация компании сократилась более чем на $570 млрд, следует из данных NASDAQ. Таким образом, Nvidia уступила Apple звание самой дорогой компании, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustrationo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustrationo / Reuters

Котировки акций технологического гиганта обвалилась на фоне роста популярности новой модели искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek, которая может конкурировать с генеративным ИИ от OpenAI. DeepSeek утверждает, что чат-бот компании дешевле в разработке — по заявлениям разработчиков, его стоимость не превысила $6 млн — и она работает на менее продвинутых микрочипах, чем те, что сейчас производит Nvidia. Инвесторы начали избавляться от акций не только Nvidia, но и других технологических компаний в США.

После выпуска новой модели ИИ от DeepSeek фьючерсы NASDAQ 100 в ходе внебиржевых торгов сегодня, 27 января, подешевели на 5,2%. Технологический индекс Stoxx 600 в ходе торговой сессии просел на 4,5%. Суммарные потери рыночной капитализации участников этих индексов в моменте превысили $1 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад шокирован китайским интеллектом».