Путин призвал пересадить всех чиновников на российские автомобили

Президент России Владимир Путин заявил, российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные автомобили. По его словам, он уже давал такое поручение, но его все еще не выполнили до конца.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено»,— заявил господин Путин во время общения с сотрудниками завода АвтоВАЗа в Тольятти.

По его словам, трудность возникает из-за того, что сложно определить уровень локализации произведенного автомобиля. Он добавил, что продолжается работа над составлением критериев. Президент сказал, что у него есть свои мысли на этот счет и он лично занимается этим вопросом.

К числу машин, рекомендованных для госслужащих, относится и новая Lada Iskra, производство которой запустят в апреле 2025 года. Во время посещения завода АвтоВАЗ в Тольятти Владимир Путин оценил автомобиль и похвалил работу сотрудников завода.

Подробнее — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ вырулил на рекорд».