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Коммерсантъ FM
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Путину показали предсерийную Lada Iskra в Тольятти

Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Самарскую область. Первым этапом поездки стало посещение флагманского завода АвтоВАЗа в Тольятти. Во время встречи с работниками предприятия господин Путин похвалил их и оценил предсерийную модель автомобиля Lada Iskra. Производство машины стартует в апреле.

Владимир Путин открыл дверь красного седана и заглянул в салон, но садиться в машину не стал. «Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово»,— поделился впечатлениями президент.

Глава государства также пообщался c работниками завода. «Смотрю, вы развиваете завод, здорово! Все предрекали кончину АвтоВАЗа, но ничего не получилось»,— отметил глава государства. Он обратил внимание на то, что производство машин на АвтоВАЗе с каждым годом увеличивается, а сама техника отвечает всем современным запросам.

Новую линейку Lada Iskra будут производить в типах кузова седан, универсал и универсал cross-версии. Она займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Инвестиции в проект составили 23 млрд руб. Производство должно было начаться в конце 2024 года, но перенеслось по неизвестным причинам.

Подробнее — в материале «Ъ» «АвтоВАЗ вырулил на рекорд».

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