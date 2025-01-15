АвтоВАЗ вырулил на рекорд

Производство автомобилей АвтоВАЗа в 2024 году стало рекордным за десять лет. Выпуск увеличился на 40%, до 525,53 тыс. штук, в число самых популярных моделей вошли Lada Granta, Vesta, Niva и Largus. На 2025 год при общем ожидаемом сокращении продаж машин в РФ компания сохраняет план по производству 500 тыс. автомобилей, а также намерена увеличить экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

АвтоВАЗ в 2024 году увеличил производство автомобилей Lada на своих площадках до 525,53 тыс. штук, сообщил президент компании Максим Соколов. Это на 40% больше показателей 2023 года. По оценке автопроизводителя, результат стал рекордным за последние десять лет.

Lada традиционно сохраняет лидерство на российском авторынке легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2024 году объем рынка РФ достиг 1,68 млн штук, что на 46% выше результатов 2023 года, подсчитали в компании. По итогам года доля АвтоВАЗа составила 27%: реализация увеличилась на 30%, до 495 тыс. штук, следует из презентации вице-президента по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина. Самой продаваемой моделью осталась Lada Granta (205,62 тыс. штук), следом идут автомобили семейства Vesta (123,46 тыс. штук), Niva (100,85 тыс. штук) и Largus (22,19 тыс. штук). Продажи юридическим лицам в общем объеме составили 197 тыс. автомобилей. Больше всего корпоративные клиенты приобретали модели Granta, на втором месте — Niva, замыкает топ-3 Vesta.

Объем экспорта в 2024 году составил более 21 тыс. машин Lada, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Среди стран, в которые АвтоВАЗ поставляет автомобили,— Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Иран, Куба, ОАЭ, Вьетнам, Йемен, Ливан, Сербия. Также в списке числятся Болгария, Босния, Грузия, Германия и Словакия. Как пояснил «Ъ» господин Костромин, речь идет о поставках Lada независимыми структурами.

Топ-менеджер также уточнил «Ъ», что в 2025 году АвтоВАЗ намерен нарастить экспорт до 30 тыс. автомобилей.

Среди производственных планов АвтоВАЗа на 2025 год — запустить производство Lada Iskra, нового кроссовера на платформе Lada Vesta. Также компания намерена начать выпуск коммерческого транспорта под новым брендом, подробности этого проекта производитель не раскрывает. В целом АвтоВАЗ намерен произвести порядка 500 тыс. машин Lada, согласно утвержденному советом директоров плану. «А план — это закон»,— резюмировал Максим Соколов.

Ожидания АвтоВАЗа по российскому авторынку 2025 года, как и у большинства участников отрасли и экспертов,— падение продаж. По оценкам топ-менеджмента компании, реализация в стране сократится до 1,3–1,6 млн легких и легких коммерческих автомобилей.

Наталия Мирошниченко