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Коммерсантъ FM
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Бензин внутреннего сгорания

Рынок топлива все чаще регулируют запретами на экспорт

С 1 марта 2024 года правительство РФ снова ввело эмбарго на экспорт бензина, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Такая мера уже действовала в 2023 году с сентября по ноябрь, чтобы насытить внутренний рынок топлива. В 2024 году ограничения объяснялись необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Первоначально запрет вводился на полгода, но был временно снят в конце мая. В августе действие эмбарго возобновилось, и планировалось, что запрет сохранится до конца года. Но НПЗ добились досрочного снятия ограничений. В конце ноября экспорт бензина разрешили крупным НПЗ, а более мелким предприятиям и остальным поставщикам — трейдерам и нефтебазам — действие эмбарго продлили до 31 января 2025 года.

Досрочное ослабление ограничений вызвало недовольство представителей независимых АЗС. Российский топливный союз, Ассоциация участников товарно-сырьевого рынка и Ассоциация товарных брокеров просили правительство отложить открытие экспорта до насыщения внутреннего рынка и увеличения объема биржевых продаж.

В моменте оптовые цены отреагировали на открытие экспорта снижением, что участники рынка объясняли ростом продаж со стороны крупнейших производителей и предложением товара со скидками. С 29 ноября по 18 декабря цены на АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в европейской части РФ снизились примерно на 15%, до 50,08 тыс. руб. и 52,97 тыс. руб. за тонну соответственно, а затем немного укрепились. Но говорить о стабильной ситуации на рынке аналитики не спешат. По оценкам NEFT Research, возможное сокращение производства АИ-95 в пользу экспортных объемов АИ-92 грозит новым витком роста цен и, как следствие, повторением эмбарго.

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