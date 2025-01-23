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Коммерсантъ FM
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В Госдуме рассмотрят запрет рекламы тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов от ЛДПР внес на рассмотрение законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Проектом также предлагается развивать механизмы выявления и блокировки интернет-ресурсов с подобной рекламой. Документ опубликован в базе Госдумы.

Андрей Свинцов

Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги таролога относятся к категории вымыслов»,— говорится в пояснительной записке. Господин Свинцов также утверждает, что «большая часть общества» расценивает услуги тарологов как разновидности мошенничества.

Согласно проведенному в декабре опросу ВЦИОМ, 55% респондентов высказались за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране. Согласно тому же опросу, 83% посчитали, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. В октябре 2024 года представитель Российской академии наук (РАН) назвал тарологов мошенниками, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях.

В 2023 году «Ъ» писал, что примерно четверть представителей малого и среднего бизнеса в России считают обращения к тарологам, астрологам и магам при принятии бизнес-решений «полезным» и «скорее полезным».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Как карты таро лягут».

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