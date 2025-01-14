На краю Земли, в центре внимания

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США разработали законопроект, позволяющий избранному президенту Дональду Трампу приступить к переговорам с Данией о покупке Гренландии в первую же минуту своего второго срока, начинающегося 20 января. Акт под говорящим названием «Сделаем Гренландию снова великой» еще не получил достаточной поддержки среди законодателей, однако история с планами господина Трампа включить крупнейший остров в мире в состав США приобретает все более четкие контуры. Руководство Дании отвергает идею продажи своей автономной территории. Власти Гренландии также не горят желанием стать частью Штатов, однако намекают, что не против расширить сотрудничество с Вашингтоном. Между тем первый и пока единственный опрос, проведенный на эту тему на острове, показал, что более половины его жителей, оказывается, не прочь стать американцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Дональда Трампа-младшего в аэропорту Нуука, Гренландия, 7 января

Фото: Reuters Самолет Дональда Трампа-младшего в аэропорту Нуука, Гренландия, 7 января

Фото: Reuters

Агентству Reuters удалось получить копию законопроекта, разработанного республиканцами в Палате представителей и направленного на поддержку усилий Дональда Трампа по покупке Гренландии у Дании. Название для этого акта республиканцы выбрали соответствующее — «Сделаем Гренландию снова великой» (Make Greenland Great Again), тем самым заменив лишь слово «Америка» в главном лозунге политических кампаний господина Трампа. При этом соратники республиканца все еще собирают поддержку для данного законопроекта. Учитывая, что Республиканская партия обладает исторически минимальным большинством в Палате представителей, заручиться достаточным числом голосов для принятия столь неоднозначного документа — не самая простая задача.

Как бы то ни было, данным законопроектом республиканцы хотят «уполномочить президента начиная с 12:01 по восточному времени 20 января 2025 года вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечить приобретение Гренландии Соединенными Штатами».

Впрочем, отсутствие подобного законопроекта вряд ли помешает Дональду Трампу так или иначе поднять вопрос покупки Гренландии, учитывая, что уже сейчас, еще даже не вступив в должность президента, он вывел эту тему в топ международной повестки. К тому же и самой Гренландии — автономному региону Дании, кажется, понравилось повышенное внимание к себе.

Как отметил 13 января гренландский премьер-министр Муте Эгеде, «впервые к Гренландии прислушиваются». «Нам нужно сохранять спокойствие, использовать ситуацию в своих интересах и держаться вместе»,— сказал политик.

При этом господин Эгеде, который на фоне активности Дональда Трампа открыто поднял вопрос о получении независимости от Дании, настаивает, что гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

Другое дело, что первый же опрос по этой теме, проведенный на острове, показал возможную ошибочность суждений Муте Эгеде. По данным организации Patriot Polling, опубликованным 12 января, 57,3% жителей Гренландии одобряют вхождение в состав США. Против такого шага выступают 37,4%, а не определились с мнением 5,3%. В ходе исследования были опрошены 416 респондентов, тогда как население острова составляет менее 57 тыс. человек, из которых почти 20 тыс. живут в столице региона — городе Нуук.

Американские СМИ отмечают, что результаты опроса в некоторой степени усиливают позиции Дональда Трампа вокруг планов заполучить Гренландию. Тем более, тот же господин Эгеде уверял, что решать судьбу острова могут только гренландцы, состоящие преимущественно из инуитов, а также незначительного числа датчан и других скандинавов. Однако журналисты подчеркивают, что к исследованию Patriot Polling стоит относиться с осторожностью: в рейтинге социологических компаний, составленном сервисом FiveThirtyEight, данная служба занимает лишь 249-е место из 282 ранжированных. Примечательно, что до этого момента Patriot Polling никогда не проводила опросов за пределами США.

Между тем Муте Эгеде, хотя и считает, что гренландцы не хотят становиться американцами, на днях выразил готовность к усилению сотрудничества с США.

«Нам нужно вести бизнес с США. Мы начали диалог и ищем возможности для сотрудничества с Трампом»,— сказал премьер-министр датской автономии, добавив, что можно было бы кооперироваться со Штатами в вопросах «добычи полезных ископаемых». О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Известно, что в недрах Гренландии находятся обширные запасы различных минералов и нефти. Однако, например, добыча нефти и урана на острове запрещена.

При этом господин Эгеде предупредил: как использовать земли острова — «дело Гренландии», и только она может решить, «к какому соглашению прийти».

В Дании за происходящим следят с еле скрываемым напряжением.

Премьер-министр королевства Метте Фредериксен на днях отмечала, что хотела бы сохранить целостность государства, но выразила понимание стремлению Гренландии к независимости. В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил понимание определенной обеспокоенности американцев ситуацией с безопасностью в Арктике и отметил готовность Копенгагена вместе с Гренландией вести переговоры с Дональдом Трампом для обеспечения «законных американских интересов».

Ранее господин Трамп не стал исключать применение военной силы для приобретения контроля над Гренландией. Впрочем, всерьез вторжение армии США, члена НАТО, на остров, принадлежащий другому члену НАТО, никто не считает реалистичным. К тому же, как отметил избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, у США уже есть «войска в Гренландии» на военной базе на северо-западе острова. Речь идет о космической базе Питуффик, в задачи которой входит управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Учитывая, что через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку, данный объект представляет для США особую ценность.

Алексей Забродин