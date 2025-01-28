Трамп Монте-Кристо

В администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что кадровые чистки в госаппарате осуществляются ради улучшения качества работы. Однако пока все это больше походит на месть хозяина Овального кабинета своим обидчикам. В понедельник под удар господина Трампа попали более десятка сотрудников Министерства юстиции. Для их увольнения оказалось достаточно того факта, что они работали в команде спецпрокурора Джека Смита, расследовавшего два дела против нынешнего американского лидера. Уволенные одним днем юристы работали при многих администрациях и не были публичными людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Во время предвыборной кампании бывшие президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис, поочередно боровшиеся с Дональдом Трампом за Белый дом, неоднократно заявляли, что одна из целей республиканца при возвращении в Овальный кабинет — это месть. Многие воспринимали подобные заявления как агитационную страшилку, призванную создать негативный образ господина Трампа как «главной угрозы демократии». Спустя неделю после инаугурации республиканца становится понятно, что в чем-то их оценка перспектив поведения нынешнего президента недалеко ушла от реальности.

27 января чистки начались в Минюсте США. Белый дом даже не стал дожидаться утверждения Сенатом на должность генпрокурора и, соответственно, руководителя ведомства Памелы Бонди, а поручил заняться избавлением от обидчиков 47-го президента временному главе Минюста Джеймсу Макгенри. Врио руководителя ведомства разослал письмо группе сотрудников, в котором сообщил, что они уволены.

Всех их объединяет то, что они входили в команду спецпрокурора Джека Смита, расследовавшего два дела против Дональда Трампа — о ненадлежащем обращении с секретными документами и о предполагаемой попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Примечательно, что самого господина Смита новая администрация наказать через увольнение не смогла. Дональд Трамп во время предвыборной кампании столь открыто грозился лишить спецпрокурора занимаемой должности, что тот сам, не дожидаясь инаугурации республиканца, подал в отставку. А оба дела после победы господина Трампа на выборах были закрыты — прокуроры сочли, что не имеют законных прав заниматься расследованием против действующего президента. Но это не спасло назначенных Джеку Смиту в помощники юристов.

В письме, адресованном более чем десятку сотрудников Минюста, Джеймс Макгенри отметил, что им больше нельзя «доверять», и выразил сомнение, что они способны «добросовестно» претворять в жизнь планы Дональда Трампа.

«Вы сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. Для надлежащего функционирования правительства крайне важно, чтобы высшее начальство доверяло своим подчиненным. Учитывая вашу заметную роль в преследовании президента, я считаю, что руководство министерства не может вам доверять в добросовестном претворении в жизнь повестки президента»,— пояснил господин Макгенри, чье письмо широко разошлось по американским СМИ.

Кого именно уволил Джеймс Макгенри, пока неизвестно. Однако большинство из работавших с Джеком Смитом по делам Дональда Трампа были профессиональными юристами и следователями, занимавшимися вопросами национальной безопасности и противодействия коррупции.

Другими словами, речь идет о той категории госслужащих, которая обычно остается на местах независимо от того, какая из партий контролирует Белый дом. Более того, как подчеркивают эксперты, эти люди просто были выбраны из штатного состава ведомства и назначены в команду господина Смита прежним руководством Минюста.

При этом в американской политической и государственной традиции подобные увольнения не считаются чем-то приемлемым.

В итоге в профессиональном сообществе в действиях администрации усмотрели плохо прикрытое желание президента выместить обиду на всех, включая рядовых служащих, кто так или иначе был причастен к его проблемам с законом.

Увольнения за нелояльность Дональду Трампу, похоже, грядут и в американском разведсообществе. На это намекнул на днях вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, американская разведка превратилась в инструмент внутриполитической борьбы, а «бюрократы вышли из-под контроля». Господин Вэнс выразил надежду, что выдвинутая на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард — бывшая демократка, никогда не работавшая в разведывательной сфере,— «вернет эти службы на путь выполнения их основной задачи — обнаружения информации, которая призвана обеспечить безопасность» США.

Алексей Забродин