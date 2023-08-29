Дональда Трампа посылают на все четыре стороны

Адвокатам экс-президента США Дональда Трампа придется одновременно отстаивать его невиновность в рамках четырех процессов, и происходить это будет в самый разгар избирательной кампании. Это стало окончательно ясно после того, как судья округа Колумбия назначила на 4 марта слушания по делу о захвате Капитолия в январе 2021 года. Адвокаты и соратники господина Трампа утверждают: речь идет об использовании судов в качестве оружия в избирательной кампании. По их мнению, заседание неслучайно пройдет за день до «супервторника», когда в дюжине штатов будут выбирать кандидата в президенты США от Республиканской партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока неясно, как судебные процессы против Дональда Трампа повлияют на его популярность среди республиканцев, но очевидно, что они помешают ему принять полноценное участие в предвыборной кампании

Фото: Octavio Jones / Reuters Пока неясно, как судебные процессы против Дональда Трампа повлияют на его популярность среди республиканцев, но очевидно, что они помешают ему принять полноценное участие в предвыборной кампании

Фото: Octavio Jones / Reuters

Федеральный судья округа Колумбия Таня Чуткан назначила на 4 марта начало слушаний по делу о предполагаемой причастности Дональда Трампа к атаке на Капитолий 6 января 2021 года. Команда спецпрокурора Джека Смита предлагала более раннюю дату — 2 января. Адвокаты Дональда Трампа добивались начала разбирательства в апреле 2026 года.

Во время слушаний судья заявила, что 2 января — это слишком рано, но предложенная защитниками экс-президента дата «выходит далеко за рамки необходимого». По ее словам, в 2026 году некоторые свидетели могут оказаться недоступны или не смогут вспомнить детали произошедшего. Кроме того, она отметила, что общественность имеет право на быстрое решение вопроса.

Команда экс-президента возлагала надежды на его победу на президентских выборах-2024 и на то, что после этого назначенные им прокуроры (как на федеральном уровне, так и на уровне штатов) закроют делопроизводство.

Теперь же становится очевидно, что доказывать свою правоту в суде Дональду Трампу придется параллельно с избирательной кампанией.

4 марта — это канун «супервторника», когда более чем в десятке штатов пройдут республиканские первичные выборы. Судья отвергла аргументы защиты о том, что процесс может помешать голосованию, заявив: как и любой другой американец, экс-президент обязан подстраивать свой график под судебные разбирательства и его карьерные планы тут не имеют никакого значения.

Дональд Трамп уже выразил негодование по этому поводу. В своей соцсети Truth он написал: «Сегодня предвзятый судья, ненавидящий Трампа, дал мне отсрочку только на два месяца. Это то, что наше коррумпированное правительство и хотело… Я подам апелляцию!» Само судебное разбирательство экс-президент назвал «вмешательством в выборы». Кроме госпожи Чуткан, досталось и спецпрокурору Смиту, и его команде, которую господин Трамп окрестил «бандой головорезов».

В команде экс-президента утверждают, что цель проведения судебных слушаний в марте 2024 года — нанесение ущерба его предвыборной кампании. При этом издание The Hill отмечает, что у защиты могут возникнуть объективные сложности с изучением документов, которых в деле 12,8 млн. В бумагах, предоставленных командой юристов Трампа перед слушаниями, отмечалось, что на изучение всех обстоятельств дела потребуются годы. Судья, по данным The Hill, настаивала, что это «преувеличенная оценка».

Но главная проблема состоит в том, что команде господина Трампа придется вести бои одновременно на четырех фронтах.

В дополнение к заседанию в округе Колумбия 45-й президент должен предстать перед судом 25 марта в Нью-Йорке (в рамках дела о попытке отменить результаты выборов-2020). На май назначено разбирательство во Флориде по делу о неподобающем хранении секретных документов). А уже 6 сентября этого года, как ожидается, господин Трамп предстанет перед судом в Джорджии, где объявит о невиновности в деле о предполагаемом вмешательстве в прошлые президентские выборы. После этого будет назначена дата начала процесса и по этому делу. Причем, по данным Bloomberg, в Джорджии судебные заседания планировали начать тоже 4 марта.

По данным газеты The New York Times, госпожа Чуткан уже разговаривала с судьей Манхэттена по поводу конфликта графиков судебных разбирательств. Однако пока непонятно, как судьи и прокуроры будут решать этот вопрос. Команда Дональда Трампа уже заявила, что будет бороться за то, чтобы развести все эти заседания по времени.

Между тем агентство Bloomberg рассказало о стратегии защиты Трампа по делу об атаке на Капитолий. Адвокаты намерены настаивать, что речь идет об «избирательности судебного преследования», направленного на содействие переизбранию президентом Джо Байдена. При этом они будут апеллировать к тому, что Дональд Трамп по-прежнему имеет «иммунитет исполнительной власти», учитывая, что во время ключевых событий из обвинительных заключений он был президентом США. Защита также может попросить приостановить рассмотрение дела, пока будет рассматриваться иск о наличии у Дональда Трампа такого иммунитета. При этом адвокаты готовы передать этот вопрос на рассмотрение Верховного суда США. Вынесение там вердикта может занять месяцы. Кроме того, разбирательство на уровне Верховного суда, вероятно, повлияет и на два других дела — в Джорджии и Флориде, поскольку там также идет речь о действиях Дональда Трампа (частично или полностью) на посту президента.

Американские эксперты расходятся во мнении о том, могут ли судебные процессы негативно повлиять на популярность Дональда Трампа среди республиканцев. Последние опросы показывают, что он не только удерживает уверенное лидерство среди конкурентов, но и опережает Джо Байдена на пару пунктов. И высока вероятность того, что суды так и не смогут помешать Дональду Трампу получить номинацию от республиканцев.

Екатерина Мур, Вашингтон